USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

國土安全部 10日於「聯邦公報」(Federal Register)發布新規，說明美國公民暨移民 服務局(USCIS)申請流程將有重大改革，申請綠卡 、入籍、庇護與其他移民福利，一律都將強制改為線上辦理。國土安全部指出，網路申請可以讓移民數據變得更容易存取及分析，進而提升效率、減少錯誤，對於詐欺加強偵測與安全審查。

國土安全部也說，新規旨在加速USCIS擺脫紙本作業的過渡期，並且減少對財政部鎖箱系統(lockbox system)的依賴。鎖箱系統負責接受、處理郵寄申請案。

不過，國土安全部公告的這項臨時最終版新規(interim final rule)，並沒有馬上把所有表格修改為「僅限網路提交」(online-only)，而是允許USCIS在網路表格可供下載的至少180天之後，要求移民福利申請必須改為電子申請。

國土安全部同時建立一套流程，允許USCIS在做出至少60天的預先通知之後，把申請表格改為「僅限網路提交」。

改為上網申請的新規可能對許多移民福利造成影響，包括綠卡申請與更新、依親申請、入籍公民申請、庇護申請、工作許可申請、申請臨時保護身分(temporary protected status)。

新規要求的許多表格，目前都已經有電子版。上網遞交若有困難，申請人可提交表格I-936請求豁免。

截至2025年12月為止，USCIS已為22種表格提供網路申請服務，包括更換俗稱綠卡的永久居留卡(Permanent Resident Card)Form I-90、為親屬申請移民的Form I-130、申請調整身分的Form I-485、申請解除居住條件的Form I-751、申請工作許可的Form I-765、申請庇護的Form I-589以及申請歸化入籍的Form N-400。

新規最主要的改變在於，USCIS指定的各種表格，線上提交不再是可以自行選擇的選項。

USCIS指出，2025會計年度裡，個人申請案件當中大約43%自行選擇線上提交，透過律師或認證代表遞交的申請案件當中，線上提交比率則不到6%。

對於綠卡持有人與申請人來說，新規改變在於某些最常用的表格最終將變成全面網路提交，包括綠卡更換、依親申請等。

申請入籍已有電子版的表格包括：對特定歸化決策提出聽證要求的N-336、更換公民身分證件的N-565，與公民身分證明相關的N-600和N-600K。

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為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（路透）

為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）