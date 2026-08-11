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川普簽行政令 兒童常規疫苗減為11項 要求MMR混合疫苗分3次打

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統（左）10日簽署最新兒童疫苗注射的行政命令，簽署後交給衛生部長小羅勃·甘...
川普總統（左）10日簽署最新兒童疫苗注射的行政命令，簽署後交給衛生部長小羅勃·甘迺迪（右）。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普簽行政命令，將兒童常規疫苗限縮為11項。
  • 重點二：要求MMR混合疫苗拆成麻疹、腮腺炎、德麻3針。
  • 重點三：醫界警告恐降接種覆蓋率並增加家長負擔。

川普總統10日簽署行政命令，將兒童常規疫苗接種計畫限縮為11項，形容這將提供「黃金標準」的保護效力。川普這道行政命令延續衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)長期的主張，要求將麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹(MMR)混合疫苗拆成三劑分別接種。

但專家擔憂，接種時間拉長影響疫苗覆蓋率，且徒增家長與幼童的負擔。

華盛頓郵報報導，川普的行政命令將疫苗分為三類，分別是11種疾病疫苗建議全體兒童接種，A、B型肝炎及腦膜炎球菌疫苗建議高風險族群或由家長與醫師共同決定，流感、新冠肺炎疫苗也屬於共同決定的類別，指示「兒童安全疫苗工作小組」(Task Force on Safer Childhood Vaccines)在90天內提出調整建議。

簽署儀式再提自閉症

川普在簽署儀式上表示，聯邦政府認定11種核心疫苗及未來可能拆分的MMR疫苗為「兒童疫苗的黃金標準」(Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations)。

這項行政命令並未明確將疫苗與自閉症直接掛鉤，但川普總統在白宮橢圓形辦公室發表談話時，仍將兩者連在一起。

川普說：「幾十年前，兒童接種的疫苗只有今天所需疫苗的一小部分。在那個時代，人們的健康狀況好得多，而如今所觀察到的高自閉症比例，當然也不存在。」

疫苗科學家表示，家長不應擔心疫苗會導致自閉症，也沒有科學依據支持大幅縮減兒童疫苗。他們指出，現今的疫苗更加精準，使用比過去更少的抗原來刺激免疫系統，同時卻能預防更多種疾病。

時間拉長恐降覆蓋率

路透報導，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)首席顧問休斯(Richard Hughes IV)表示，兒科學會正評估後續行動，該學會稍早已就小甘迺迪修改疫苗計畫提告。

聯邦疾病防治中心(CDC)全國呼吸道疾病暨免疫中心(NCIRD)前主任達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)警告，分拆疫苗與調降建議接種等級，可能降低疫苗接種覆蓋率。

疫苗製造商默克(Merck)則指出，沒有科學證據顯示拆分MMR對接種者有益，反而可能因注射次數增加導致接種延遲或遺漏。

醫師指新命令難落實

兒科醫師伊莉莎白·麥克(Elizabeth Mack)指出，美國沒有獲准的單一抗原麻疹、腮腺炎或德國麻疹疫苗，川普的新命令難以落實，同時質疑政府是否給付家長需增加就診的費用。

身為醫師的共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)公開譴責川普的命令，稱「總統沒有能力做出這些改變」，指拆分疫苗將讓兒童需要打更多針。

白宮表示，新計畫將讓兒童接種疫苗的次數遠低於現行的72針，但專家反駁該數字誇大不實，因其重複計算混合疫苗，且假設每年都接種流感與新冠疫苗。

▼收聽一洲焦點Podcast：

白宮呼籲修改兒童疫苗接種規定，建議麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗分三劑多次接種。（美...
白宮呼籲修改兒童疫苗接種規定，建議麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗分三劑多次接種。（美聯社）

川普總統10日簽署兒童疫苗的接種行政命令，指引疫苗應分多次注射。（路透）
川普總統10日簽署兒童疫苗的接種行政命令，指引疫苗應分多次注射。（路透）

精華 FAQ

  • 命令將兒童常規疫苗接種計畫限縮為11項，並把疫苗分成3類管理；其中MMR混合疫苗被要求拆成3劑分別接種，部分疫苗則改為高風險或共同決定。

  • 醫界認為這沒有科學證據支持，且單獨拆分後會增加就診與注射次數，可能造成延遲、遺漏接種，進而降低兒童疫苗覆蓋率，也加重家長與幼童負擔。

  • 美國兒科學會、CDC前官員、默克公司與共和黨參議員卡西迪都表達反對或質疑，指出美國並沒有獲准的單一抗原MMR疫苗，政策也不易實施。

疫苗 川普 華盛頓郵報

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