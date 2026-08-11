外國記者申請美國簽證 須審查社群媒體帳號

國務院將審查申請來美工作簽證的外國記者的社群媒體帳號。圖為國務院外告示牌。(路透)

國務院 將審查申請赴美工作簽證 的外國記者的社群媒體 帳號，擴大對簽證申請人的網路活動初步審核。此舉為川普政府將網路言論納入移民決策的最新措施，已引發言論自由倡議者的擔憂。

路透報導，保守派媒體The Daily Signal引述一份內部備忘錄指出，川普政府先前要求多類簽證申請人公開其社群媒體帳號以供審查的措施，現已擴大適用範圍，外國媒體代表將納入其中。

報導並指出，針對加拿大和墨西哥勞工的這類簽證申請人也將被納入審查範圍。白宮與國務院在X上的官方帳號也轉發該報導的連結，但國務院援引不評論「所稱內部文件」的政策，拒絕證實報導細節。

一名國務院發言人表示，該部門所謂的「網路活動審查」目的，在於確保申請人符合美國法律所規定的簽證資格，「國務院正盡一切努力對所有試圖入境美國的外國公民進行篩查與審查，以確保他們尊重入境條款在內的美國法律，而且不會對美國安全、公共安全或國家利益構成威脅。」目前尚不清楚該報導所指的新政策將於何時生效。

此舉延續了川普政府自2025年1月第二任期開始以來的一系列措施，將網路言論納入移民與簽證決策的考量因素，這些措施則引發公民自由倡導者對言論自由的擔憂。

美國公民及移民服務局(USCIS)稍早表示，將審查移民與簽證申請人的社群媒體貼文，包括被其認定為反猶太主義及「反美主義」的內容。政府也已取消參與親巴勒斯坦活動的在美外國學生簽證，將相關學生驅逐出境。

國務院於2025年10月表示，因六名外國人士對保守派活動人士柯克(Charlie Kirk)遭暗殺一事發表評論已撤銷其簽證，並表示將繼續清查該機構認定曾慶祝該事件之簽證持有人。上個月，國土安全部則同樣對在美工作的外國記者以及其他簽證持有人(包括外國學生)限縮在美停留期限的規定。

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