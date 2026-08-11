川普總統第2任內已撤銷17.5萬份簽證 國務院：多為罪犯

國務院去年至今已取消17多萬份外籍人士的美國簽證， 多是有犯罪的非美國公民。(路透)

總統川普 鐵腕打擊移民，自2025年重返白宮已撤銷超過17.5萬份外國公民簽證 。

綜合福斯新聞、網媒「國會山莊報」(The Hill)報導，國務院 10日發聲明指出，遭撤銷簽證者，主要針對「違反簽證條款、犯罪、煽動對美國公民暴力、詐騙美國人、濫用移民系統及危害國家安全」的外國人。

值得注意的是，川普第二任的首年即2025年，全年撤銷簽證逾10萬份，平均每個月逾8000份。今年則每月平均撤銷超過1萬份。

國務院指出，撤銷簽證是「持續審查行動的結果，目的是確保簽證持有人遵守簽證條款，不危害美國公民安全」。

聲明又說，遭撤銷簽證的大多涉及犯罪活動，在執法部門接觸下而實施。其中襲擊、酒後駕車、盜竊及毒品犯罪是主要原因；另有相當一部分是魯莽駕駛、性侵犯、虐待兒童、欺詐、挪用公款以及其他犯罪行為。

由於聲明提到撤銷簽證是因為「執法部門的接觸」，引發一些移民律師擔憂，認為可能因為輕微的觸法，又或未經司法程序而撤銷簽證。

聲明列舉多起具體案例，包括「多名外國公民慶祝柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡」，他們當中有些更發表「法西斯分子死了」，「他死得太晚了」等言論。柯克是右派網紅，塑造美國年輕世代保守派新勢力，力挺川普二度入主白宮的功臣。

另外42歲的寮國人陶盧．旺(Tou Lue Vang，音譯)，因2005年性侵兒童罪被判刑，但獲明州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)赦免。在川普政府介入下國土安全部上月將他遣返寮國。

也有一些是基於「外交政策原因」而撤銷簽證，包括與古巴政權有聯繫的古巴公民、與伊朗政府有聯繫的伊朗公民、以及一名「希望對美國總統及美國發動暴力襲擊」，並指美國人是「敵人」的科威特公民。

對「生育旅遊」的人也絕不手軟，美國駐北非等地的使領館，特別針對「生育旅遊」採取行動，撤銷了上百名專程來美生子的父母簽證。

國務院重申，「美國簽證是特權而非權利，國務院將繼續採取一切可行的手段，保護我們的社區免受濫用簽證者的侵害」。

大規模撤銷簽證，反映川普打擊移民的範圍愈來愈廣泛，不但收緊核發簽證，即使持有效簽證的外國人也不再安枕無憂。川普政府同時加強對社群媒體言論的審查，人權倡議者對此批評是威脅言論自由，且有監視及針對移民之嫌。

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國務院去年至今已取消17多萬份外籍人士的美國簽證，多是有犯罪的非美國公民。(路透)

國務院去年至今已取消17多萬份外籍人士的美國簽證，多是有犯罪的非美國公民。(路透)