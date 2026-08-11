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50國申請美B1、B2簽證須繳保證金 從1萬美元起跳

記者顏伶如／綜合報導
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圖為國務院外觀招牌。(路透)
圖為國務院外觀招牌。(路透)

根據8月3日生效的聯邦公告，國務院已把簽證保證金計畫(visa bond program)變成永久化，要求50個國家的公民申請美簽時繳交最高2萬美元的保證金。被評估為逾期居留高風險及高危險的50個國家大多以非洲國家為主，保證金規定適用於商務、觀光旅遊的B1/B2簽證。

公告指出，領事官員掌握裁員權，可以要求適用規定的非移民簽證申請人繳交最高2萬元的保證金，做為核發簽證的條件。

公告指出，「2025年簽證保證金試辦計畫」(2025 visa bond pilot)為國務院、國土安全部、財政部提供架構，得以評估簽證保證金計畫是否可行，「試辦計畫提供充分數據顯示，簽證保證金計畫是促使保證金繳交者遵守規定的有效工具」。

在試辦計畫裡，領事官員得以要求申請人繳交5000元、1萬元或最高1萬5000元的保證金。

最終版的規定則取消了5000元選項，把保證金上限提高到2萬元，領事官員得以要求B-1/B-2簽證申請人繳交1萬元、1萬5000元或2萬元簽證保證金，做為核發簽證的前提條件。

領事官員根據就業狀況、收入、人脈關係、旅遊目的等整體狀況評估，若發現申請人財力有限但有足夠資金支付旅遊費用，保證金可望收1萬元。從2027年10月1日起，保證金上限金額為每7年根據通膨調整。

保證金必須透過專用平台以美金進行電子支付，在美國境內變更身分或逾期居留，保證金恐遭全數沒收。拿回保證金必須符合嚴格離境要求，通過海關與邊境保護局(CBP)完成離境。

保證金新規不適用於並非B類別的非移民簽證，也不適用於免簽證計畫(Visa Waiver Program)的旅客。

路透報導，美國官員說，簽證保證金計畫旨在降低簽證逾期居留的情況。移民倡議人士則說，新規將阻礙前往美國的合規合法旅遊。

人權倡議人士指出，川普總統以積極手段打壓移民已經侵犯言論自由與正當法律程序，少數族裔民眾面臨不安全的生活環境，助長「種族偵防」(racial profiling)。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 新規主要適用50個被評估為逾期居留高風險的國家公民，對象是申請美國B1/B2商務與觀光簽證者，不適用其他類別非移民簽證，也不涵蓋免簽證計畫旅客。

  • 領事官員會依申請人的就業狀況、收入、人脈關係與旅遊目的等整體情況評估，若認為財力有限但仍足以負擔旅費，可能要求繳交1萬美元；最高可到2萬美元。

  • 保證金須透過專用平台以美元電子支付，若在美國境內變更身分或逾期居留，可能會被全數沒收；要拿回保證金，必須依規定離境，並完成CBP的離境程序。

簽證 國務院 Visa

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