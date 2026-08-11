英凡提諾出售FIFA世界盃股權爭議 川普：換掉他是可怕錯誤

川普總統（右）與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（左）2025年12月5日出席在華府甘迺迪表演藝術中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式，並一同自拍。(路透)

川普 總統（Donald Trump）公開力挺國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），警告FIFA若撤換這名世界足壇最高管理機構掌門人，將會是「一個可怕的錯誤」。英凡提諾近期因推動將世界盃 部分商業權益出售給私人投資者的計畫陷入壓力，歐洲、亞洲及北中美洲足球管理機構更要求對相關方案展開獨立調查。

川普10日在社群平台Truth Social發文表示：「如果FIFA出於任何原因，甚至考慮撤換主席英凡提諾，那將是一個可怕的錯誤。」他大讚英凡提諾「非常出色」，並稱對方剛主持完「有史以來最成功的世界盃，而且成功程度是過去的四倍」。

川普進一步警告，如果英凡提諾離任，「它將永遠不會再如此成功或如此有利可圖！」

爭議源於英凡提諾提出成立「FIFA Forward Enterprise」（FFE）的構想，由新公司負責FIFA旗下賽事的商業及營運工作，並考慮將約20%的股份出售給私人投資者。這項計畫引發強烈反彈後，英凡提諾已公開道歉。

不過，歐洲足球協會聯盟（UEFA）、亞洲足球聯合會（AFC）以及負責加勒比海、中美洲及北美洲足球事務的中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）主席共同簽署的公開信，仍要求FIFA針對FFE計畫進行獨立審查。

公開信寫道：「足球的領導權不是一種財產。它不是關於掌握權力，也不是要求他人交出權力，而是對信任這份權力的整個足球大家庭所肩負的服務責任。」

公開信並警告：「當欺騙破壞信任，當個人把自己置於授予他權力的集體之上時，這份責任就已被拋棄。」

3大洲際足協指控英凡提諾存在「欺騙」行為。據了解，各方目前希望給予英凡提諾體面辭職的機會，讓他在明年3月的FIFA主席選舉前離開職位，而不是尋求連任。

在英凡提諾面臨足壇多方壓力之際，川普的公開支持，為這場FIFA領導危機增添新的政治因素。