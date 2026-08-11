英凡提諾出售FIFA世界盃股權爭議 川普：換掉他是可怕錯誤
川普總統（Donald Trump）公開力挺國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），警告FIFA若撤換這名世界足壇最高管理機構掌門人，將會是「一個可怕的錯誤」。英凡提諾近期因推動將世界盃部分商業權益出售給私人投資者的計畫陷入壓力，歐洲、亞洲及北中美洲足球管理機構更要求對相關方案展開獨立調查。
川普10日在社群平台Truth Social發文表示：「如果FIFA出於任何原因，甚至考慮撤換主席英凡提諾，那將是一個可怕的錯誤。」他大讚英凡提諾「非常出色」，並稱對方剛主持完「有史以來最成功的世界盃，而且成功程度是過去的四倍」。
川普進一步警告，如果英凡提諾離任，「它將永遠不會再如此成功或如此有利可圖！」
爭議源於英凡提諾提出成立「FIFA Forward Enterprise」（FFE）的構想，由新公司負責FIFA旗下賽事的商業及營運工作，並考慮將約20%的股份出售給私人投資者。這項計畫引發強烈反彈後，英凡提諾已公開道歉。
不過，歐洲足球協會聯盟（UEFA）、亞洲足球聯合會（AFC）以及負責加勒比海、中美洲及北美洲足球事務的中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）主席共同簽署的公開信，仍要求FIFA針對FFE計畫進行獨立審查。
公開信寫道：「足球的領導權不是一種財產。它不是關於掌握權力，也不是要求他人交出權力，而是對信任這份權力的整個足球大家庭所肩負的服務責任。」
公開信並警告：「當欺騙破壞信任，當個人把自己置於授予他權力的集體之上時，這份責任就已被拋棄。」
3大洲際足協指控英凡提諾存在「欺騙」行為。據了解，各方目前希望給予英凡提諾體面辭職的機會，讓他在明年3月的FIFA主席選舉前離開職位，而不是尋求連任。
在英凡提諾面臨足壇多方壓力之際，川普的公開支持，為這場FIFA領導危機增添新的政治因素。
川普在Truth Social發文強力支持英凡提諾，稱若FIFA因任何原因考慮撤換他，將是「可怕的錯誤」，並強調英凡提諾非常出色，帶領世界盃創下極高成功與收益。 爭議核心是他提出成立「FIFA Forward Enterprise」的新公司，負責FIFA賽事商業與營運，並考慮把約20%的股份出售給私人投資者，因而遭到外界質疑與反彈。 UEFA、AFC與Concacaf等3大洲際足協已聯名致函，要求FIFA對FFE計畫進行獨立審查，並批評領導者不該把權力視為私有財產，甚至指控英凡提諾存在欺騙。
精華 FAQ
川普在Truth Social發文強力支持英凡提諾，稱若FIFA因任何原因考慮撤換他，將是「可怕的錯誤」，並強調英凡提諾非常出色，帶領世界盃創下極高成功與收益。
爭議核心是他提出成立「FIFA Forward Enterprise」的新公司，負責FIFA賽事商業與營運，並考慮把約20%的股份出售給私人投資者，因而遭到外界質疑與反彈。
UEFA、AFC與Concacaf等3大洲際足協已聯名致函，要求FIFA對FFE計畫進行獨立審查，並批評領導者不該把權力視為私有財產，甚至指控英凡提諾存在欺騙。
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