參院公布佛奇5年前簡訊 談及孕婦接種疫苗與流產關聯性

國家過敏與傳染病研究所前所長佛奇7月底在參院作證，參院公布首批佛奇在疫情期間的手機簡訊。(歐新社)

聯邦參院 負責調查「國家過敏與傳染病研究所」(NIAID)前所長佛奇 (Anthony Fauci) 的委員會，10日公布首批佛奇手機內的簡訊內容，展示了他在疫情期間的實時應對思路。

華爾街日報報導，參議員保羅(Rand Paul)及強生(Ron Johnson)各自領導委員會對佛奇展開平行調查，兩人的辦公室10日首次公布他手機內部分簡訊。這部由政府配備的手機，包含超過3萬4000條簡訊及522條語音留言，公布的首批簡訊只有十幾條，主要談到孕婦是否適宜接種新冠疫苗 。

簡訊顯示，在2021年1月下旬，佛奇曾與時任公共衛生署長(Surgeon General)莫西(Vivek Murthy) 及時任聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 討論孕婦接種新冠疫苗的利弊。

在回覆莫西的詢問時，佛奇表示沒有「數據或理論依據」，顯示在懷孕初期接種疫苗優於懷孕後期接種；至於許多人在接種第二劑後，出現發燒及過度活躍的免疫反應，「理論上可能與懷孕早期流產有關」。

第二天，莫西就世界衛生組織建議孕婦不要接種莫德納疫苗一事，詢問佛奇及瓦倫斯基意見，說是當時數據有限。佛奇回覆說，當數據有限時就應權衡潛在的風險與好處。

他後來又說，新冠疫苗恐對孕婦造成嚴重疾病，但超過1萬名接種過該疫苗的孕婦裡，並未出現任何安全問題。

佛奇也提到聯邦衛生部門的指導意見，就是將決定權留給孕婦及提供醫療的人。莫西與瓦倫斯基都同意佛奇的觀點，這亦與當時聯邦政府的建議一致。

但川普總統上台後，小甘迺迪領導的衛生部採取截然相反的意見。

對於手機內容的首次公布，佛奇、瓦倫斯基及莫西等拒絕置評。

強生的辦公室說需要時間才能完整審查通話記錄，但暗示會與保羅公開更多內容。此外通話記錄只列出三個聯絡人，現在就判斷是否有資料被刪除仍為時尚早。