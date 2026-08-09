紐時：川普家族加密幣公司 華裔買家捲洗錢爭議 遭英國調查

川普次子艾瑞克(左)、長子小唐納(右)與世界自由金融公司的威科夫(右二)去年在納斯達克主持敲鐘儀式。(路透)

紐約時報報導，川普 總統家族的加密貨幣事業「世界自由金融公司」(World Liberty Financial)接受一位華裔 商人鉅額投資，引發爭議。這位商人目前正因涉嫌洗錢 遭到英國調查。

上個月在新澤西州舉行的世界盃足球賽決賽，世界自由金融公司共同創辦人與執行長查克·威科夫(Zach Witkoff)在豪華包廂裡觀看比賽，同行者當中有一位是讓川普和該公司所有共同創辦人賺得盆滿缽滿的人。

這人名叫周谷仁(Guren “Bobby” Zhou，音譯)。他兩年前還是英國一家倒閉的硬木地板零售商，因涉嫌洗錢受到調查，並導致一家小型加密貨幣新創公司倒閉。

然而在此之後，他彷彿橫空出世，成為世界自由金融公司代幣的最大買家之一。他透過一家名為Aqua 1的公司投入總計1億元。他在社交平台X上以Aqua 1的「Bobby先生」身分進行了一次音頻直播。他說：「我們非常自豪能夠成為世界自由金融的主要參與者，世界自由金融是川普家族的加密貨幣企業。」

根據世界自由金融的政策，在這筆資金中有高達7500萬元會分配給一家由川普總統及其三個兒子控制的公司。威科夫家族也可分得一杯羹，史蒂夫·威科夫(Steve Witkoff)是川普政府的中東和平特使，他的兒子查克‧威科夫(Zach Witkoff)是世界自由金融的創辦人之一，也是該公司的執行長。

紐約時報指出，在以往任何時代，總統接受錢財來路不明的外國資金，無疑都是違反慣例，並且可能會引發國會調查。然而周谷仁的案子卻顯示背景和動機不明的買家如何輕易地利用加密貨幣的匿名性向川普輸送金錢。川普總統最近提交的財務報告顯示，他去年從加密貨幣業務獲利14億元，其中大部分都是匿名來源。

目前尚不清楚世界自由金融公司對周谷仁的背景是否有進行深入審查，但英國的洗錢調查以及周谷仁糾紛不斷的商業背景都是公開資訊。

根據去年11月的一份法庭文件，周谷仁涉嫌與另外五人自2019年起從事洗錢活動，但目前尚未被起訴。英國官員上月底表示，他們的調查仍在進行中。

周谷仁與世界自由金融公司的交易引發爭議：他是如何獲得如此巨額資金？世界自由金融在多大程度上遵守了反洗錢法律？此類法律要求企業在特定情況下，在接受客戶資金之前，必須記錄其金流來源。

世界自由金融公司在一份聲明中表示，該公司遵守了所有適用的法律法規。白宮發言人凱利（ Anna Kelly）則是表示，川普總統沒有任何利益衝突，「他的一切行為都以美國公眾最佳利益為出發點。」