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NBC：五角大廈擬擴大總統動用「短程戰術核武」彈性

中央社／華盛頓8日電
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川普總統7月24日在白宮宣布美國新核能政策。(路透)
川普總統7月24日在白宮宣布美國新核能政策。(路透)

五角大廈正擬定一項全新的核武戰略，相關計畫意在讓美國總統於日後與中國或俄羅斯爆發潛在區域衝突時，擁有更多動用短程戰術核武的彈性選項。

支持五角大廈這項轉變的人士主張，賦予美國總統更多可恃的有限反擊選項，能讓對手相信華府具備全方位且無須步入全面核戰的因應能力，有助於鞏固嚇阻力。

然而批評者警告，鬆綁戰術核武恐降低動用核武門檻，反而會增加局部衝突一步步失控、最終演變成全面核戰的極高風險。

「國家廣播公司新聞網」（NBC News）引述五名知情人士披露，這項機密計畫由負責政策事務的戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導，核心在於提高對「戰術核武」的重視，而非過度依賴遠程戰略核打擊力量。

報導指出，新戰略想定一些極端情境：若北京或莫斯科對美國盟國發動攻擊，華府必須在不立即升級為大規模核戰的前提下，研擬相應回應手段。

一名五角大廈高層告訴NBC News：「我們的立場是必須擁有可恃的核選項。」強調新戰略將透過提供實際且可行的因應方案，擴大總統的決策空間，進而強化美軍的嚇阻效果。

俄羅斯至今仍儲備大量戰術核武，且不時在俄烏戰爭期間威脅使用；與此同時，中國正加速擴充並推進核武力量現代化，相關態勢讓美軍日益重視這種前所未見的「雙重同級對手的核挑戰」。

戰術核武通常專為戰區或區域衝突設計，不以遠程戰略打擊為目的。這類武器大多搭配射程較短的載具，打擊目標主要為戰術級別的軍事設施。

然而「戰術」二字並不代表毀滅性有所降低：核爆依然會造成慘重傷亡、擴散放射性落塵，並引發連鎖的核武報復反應。

福斯新聞（Fox News）指出，值得注意的是這項戰略檢討前的半年，限制美俄戰略核武的最後一道防線──新戰略武器裁減條約（New START）已在無替代方案的情況下屆滿失效，致使美、俄數十年來首次陷入缺乏具約束力的核子限武與查核機制的真空狀態。

過往的New START並未涵蓋戰術核武，而戰術核武正是俄國有顯著數量優勢的領域。美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）今年估計俄國目前擁有多達2000枚戰術核彈頭。

精華 FAQ

  • 核心是提高對戰術核武的重視，讓總統在面對中國或俄羅斯的潛在區域衝突時，擁有更多可行的有限核反擊選項，而不必一開始就訴諸大規模戰略核打擊。

  • 支持者認為，若美國具備可信且可控的有限核回應能力，對手會相信華府能在不全面核戰下反制攻擊，這種可恃選項可提升決策彈性並強化嚇阻效果。

  • 批評者擔心，若降低戰術核武使用門檻，局部衝突可能因報復升級而失控，最終演變成全面核戰；同時New START失效後，核子管制空窗也加深風險。

五角大廈 俄羅斯 華府

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