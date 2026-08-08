川普不滿彈藥短缺 國防部催軍工廠3周交計畫增產

美國陸軍2021年底在北卡布拉格堡基地試射陸軍戰術飛彈系統。(美聯社)

華盛頓郵報8日報導，美國開戰伊朗導致軍火庫空蕩蕩，國防部 副部長費恩柏格5日致函國防產業高層，要求3周內提出增產及加快交付時程的計畫。不過在國會批准額外國防支出前，問題恐怕仍難以真正解決。

華郵取得五角大廈 備忘錄指出，費恩柏格（Stephen Feinberg）要求相關產業高層在不超過21天內提交計畫，立即加速計畫時程並擴大產能，並直言「耗時數年的研發周期不可接受」。

報導引述兩名知情人士透露，隨著伊朗戰爭大量消耗美軍武器庫存，彈藥短缺已成為川普 總統與國防部之間的緊張導火線。

近幾個月來，五角大廈已與大型國防承包商及新創公司談妥多項「框架協議」，準備擴大低成本彈藥、終端高空防禦系統（THAAD）及愛國者攔截彈等武器供應。不過，這類協議僅代表國防部有意採購，並非正式合約，真正下單仍得等國會撥款。

問題在於，五角大廈推動相關採購所仰賴的1.15兆美元國防支出法案，目前仍因民主黨反對大幅增加支出而卡關。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」飛彈防禦計畫主任卡拉科（Tom Karako）直言，這些框架協議只是「同意未來再達成協議」，幾乎還沒有任何採購真正簽約；在國會撥款仍未明朗下，企業若提前擴充產能、投入自有資金，也得承擔相當風險。

為突破僵局，白宮7月底召集洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、波音、Anduril及Palantir等傳統軍工大廠與矽谷國防新創公司會面，要求企業高層直接遊說國會議員，推動增加國防支出。

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