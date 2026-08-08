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談新空軍一號防禦不足丟安全許可 前空軍部長：我洩露什麼？

編譯周辰陽／即時報導
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載有川普總統的空軍一號4日從馬里蘭州安德魯斯聯合基地起飛。（美聯社）
載有川普總統的空軍一號4日從馬里蘭州安德魯斯聯合基地起飛。（美聯社）

紐約時報與華爾街日報近日報導，卡達政府贈送給川普總統的新空軍一號欠缺傳統總統專機的防禦能力，並分別引述拜登政府前空軍部長肯德爾（Frank Kendall）的意見。美國國防部長赫塞斯以肯德爾涉嫌洩露空軍一號機密資訊為由，撤銷他的安全許可。

華爾街日報8日報導，肯德爾曾任雷神公司主管，除擔任拜登政府空軍部長，也曾在歐巴馬政府時期出任五角大廈多個高階職務；未任公職期間，他曾擔任顧問及公司董事。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在X發文宣布，國防部即日起撤銷肯德爾接觸機密資訊及擔任任何敏感職位的資格。

帕內爾表示：「之所以採取這項行動，是因為他未經授權向一家媒體機構洩露有關空軍一號能力的機密資訊。保護機密資訊是不容妥協的職責。違反這項信任的人，將失去接觸機密的特權，也不能再擔任任何需要這項權限的職務。」

不過，帕內爾並未具體說明肯德爾洩露了哪些機密資訊。肯德爾透過簡訊回覆記者提問時表示：「我感到困惑。我一直極為謹慎，避免談論任何可能屬於機密的事情，而據我所知，我沒有說過任何機密資訊。」他補充指出：「到目前為止，還沒有人告訴我，我究竟洩露了什麼。」

卡達贈與川普的豪華波音747經過數月升級後，開始擔任空軍一號。華爾街日報報導，這架飛機投入使用不到兩周，便因欠缺防禦能力，迫使川普7月出席土耳其北約峰會時改搭較舊的空軍一號離開。紐約時報7月9日刊出相關報導後不久，司法部向多名該報記者發出傳票。聯邦官員表示，這些記者並非調查對象；司法部不到兩周後撤回傳票。

前官員離開政府後，通常仍會保有安全許可，以便受聘於國防承包商參與機密計畫、擔任顧問委員會成員，或就其他敏感事務提供諮詢，因此失去許可可能影響收入前景及求職競爭力。川普先前曾撤銷或暫停被他視為敵人的前官員安全許可，有時也撤除或暫停對他們的維安保護。

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精華 FAQ

  • 爭議在於卡達贈送給川普的新空軍一號被指缺乏傳統總統專機的防禦能力，媒體因此報導相關安全問題，也連帶引發政府對前官員言論是否涉密的追查。

  • 國防部發言人表示，肯德爾未經授權向媒體洩露了與空軍一號能力有關的機密資訊，因此撤銷他接觸機密資訊及擔任敏感職位的資格。

  • 肯德爾表示自己一直非常謹慎，並不知道究竟洩露了什麼，也沒有人告訴他具體內容；失去安全許可能影響他受聘國防承包商、參與機密計畫與未來收入。

五角大廈 赫塞斯 拜登

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