上訴法院仍判白宮宴會廳停工 川普怒喊上訴最高院
聯邦上訴法院 7 日裁定川普政府未獲國會批准，擅自拆掉白宮東翼改建為大型宴會廳，因此頒令停工，川普總統隨即發文指是「不公正裁決」，將會向最高法院提出上訴。
法官稱未獲國會授權 維持原判 川普批政治動機
2025年12月在白宮東翼拆除工程完工一星期後，非營利組織「國家歷史保存信託基金會」(National Trust for Historic Preservation)即向聯邦法院提出訴訟，挑戰川普該項計畫。該基金會7日表示，法院的裁決確認了「美國人民有權就他們珍視的歷史場所發表意見」，包括白宮在內。
綜合美聯社、路透報導，哥倫比亞特區巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭，以2比1維持哥倫比亞特區聯邦地方法院的判決，即可否在白宮建造一座大型宴會廳應由國會決定，並非行政部門可以自行決定。
「在美國歷史上，我們從未發現有任何例子，是由總統單方面動用私人籌集的資金，拆除國會批准興建、並由美國納稅人出資支付的白宮部分重要建築，直到現在。」法官米利特(Patricia Millett)與加西亞(Brad Garcia)在多數意見書中寫道。
判決指出，「本案裁決完全無關於擬議中的宴會廳是否符合政策需要，也不表示被告最終不得興建宴會廳……裁決的含義在於，在地方法院迅速審理本案期間，被告未經國會授權下，不得興建這些設施，這是憲法與法律所要求的」。
將延後兩星期執行停工
巡迴法院在審理此案期間暫時准許繼續施工，現在雖維持原審裁決頒令停工，但會延後兩星期執行，好讓川普政府有時間向最高法院提出上訴。
上訴庭作出裁決後，川普馬上在自家社群平台「真實社群」(Truth Social) 發文抨擊並表明，「我們將立即向最高法院提出上訴」。
川普形容這是「一項可怕、出於政治動機且違法的裁決」，又斥責裁決違背了國家安全利益，因為宴會廳整個綜合設施的建設，是為了保護國家以及所有未來的總統。
他在文中描述宴會廳的規畫，包括防空洞、醫院及醫療設施、絕密軍事設施以及其他安全措施。
在地院叫停施工後，川普辯稱因為沒有使用公帑，是由企業及富人(包括他自己) 籌集數億元建造，故毋須國會批准。但川普政府今年5月為宴會廳申請10億元保安撥款，遭到國會拒絕。
法院認為，拆除白宮東翼並改建大型宴會廳屬於重大決策，必須先取得國會批准，行政部門不能自行決定，因此維持地院停工命令。 哥倫比亞特區巡迴上訴法院3名法官以2比1維持原判，認定目前在未獲國會授權下，不得繼續興建相關設施，但不影響未來依法申請。 川普在社群平台痛批這是政治動機且違法的裁決，並強調宴會廳涉及國家安全利益；他同時表示，政府將立即向最高法院提出上訴。
精華 FAQ
法院認為，拆除白宮東翼並改建大型宴會廳屬於重大決策，必須先取得國會批准，行政部門不能自行決定，因此維持地院停工命令。
哥倫比亞特區巡迴上訴法院3名法官以2比1維持原判，認定目前在未獲國會授權下，不得繼續興建相關設施，但不影響未來依法申請。
川普在社群平台痛批這是政治動機且違法的裁決，並強調宴會廳涉及國家安全利益；他同時表示，政府將立即向最高法院提出上訴。
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