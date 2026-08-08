上訴法院仍判白宮宴會廳停工 川普怒喊上訴最高院

聯邦上訴法院7日判決，白宮的修建應該由國會決定，川普總統拆除東翼改建宴會廳的工程必須停止。川普立即表示將上訴最高法院。（美聯社）

聯邦上訴法院 7 日裁定川普 政府未獲國會批准，擅自拆掉白宮 東翼改建為大型宴會廳，因此頒令停工，川普總統隨即發文指是「不公正裁決」，將會向最高法院提出上訴。

法官稱未獲國會授權 維持原判 川普批政治動機

2025年12月在白宮東翼拆除工程完工一星期後，非營利組織「國家歷史保存信託基金會」(National Trust for Historic Preservation)即向聯邦法院提出訴訟，挑戰川普該項計畫。該基金會7日表示，法院的裁決確認了「美國人民有權就他們珍視的歷史場所發表意見」，包括白宮在內。

綜合美聯社、路透報導，哥倫比亞特區巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭，以2比1維持哥倫比亞特區聯邦地方法院的判決，即可否在白宮建造一座大型宴會廳應由國會決定，並非行政部門可以自行決定。

「在美國歷史上，我們從未發現有任何例子，是由總統單方面動用私人籌集的資金，拆除國會批准興建、並由美國納稅人出資支付的白宮部分重要建築，直到現在。」法官米利特(Patricia Millett)與加西亞(Brad Garcia)在多數意見書中寫道。

判決指出，「本案裁決完全無關於擬議中的宴會廳是否符合政策需要，也不表示被告最終不得興建宴會廳……裁決的含義在於，在地方法院迅速審理本案期間，被告未經國會授權下，不得興建這些設施，這是憲法與法律所要求的」。

將延後兩星期執行停工

巡迴法院在審理此案期間暫時准許繼續施工，現在雖維持原審裁決頒令停工，但會延後兩星期執行，好讓川普政府有時間向最高法院提出上訴。

上訴庭作出裁決後，川普馬上在自家社群平台「真實社群」(Truth Social) 發文抨擊並表明，「我們將立即向最高法院提出上訴」。

川普形容這是「一項可怕、出於政治動機且違法的裁決」，又斥責裁決違背了國家安全利益，因為宴會廳整個綜合設施的建設，是為了保護國家以及所有未來的總統。

他在文中描述宴會廳的規畫，包括防空洞、醫院及醫療設施、絕密軍事設施以及其他安全措施。

在地院叫停施工後，川普辯稱因為沒有使用公帑，是由企業及富人(包括他自己) 籌集數億元建造，故毋須國會批准。但川普政府今年5月為宴會廳申請10億元保安撥款，遭到國會拒絕。