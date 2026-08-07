新州6600非公民被誤登選民恐遭遣返 他盼16年綠卡夢碎

新澤西州選民6月在國會初選中投票，新州誤將6600名非公民登記為選民，可能會影響他們申請綠卡或入省籍的機會。(路透)

新澤西州民主黨籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)上月披露，該州誤將多達6600名非美國公民登記為選民。她承諾將盡其所能，協助受影響人士，減輕此事件帶來的後果。

紐約時報報導，然而，對於因薛瑞爾所稱的軟體錯誤而被誤登記的移民 而言，這起事件可能會影響他們未來申請綠卡 或美國公民身分的機會。

薛瑞爾表示，在遭州政府誤登記為選民後，約有400名非公民投票。如果他們在投票時仍未取得美國公民身分，幾乎可以確定將面臨嚴重風險，不僅可能遭到刑事起訴，還可能被遣返出境。

但即使那些從未投票的人，也可能被迫離開美國。

被視為美國移民法權威、阿拉斯加州律師瑪格麗特・史托克(Margaret Stock)表示：「他們的處境非常麻煩。」

1996年在柯林頓總統任內通過的一項移民法規定，即使非公民是在不知情的情況下被登記為選民，且從未投票，仍可能被認定為「永久不得入境美國」(permanently inadmissible)。

川普政府去年發布的政策公告強調，被不當登記為選民的非美國公民，負有舉證責任，必須證明自己並未從事任何違法行為。

至少已有一名來自印度的移民，因這項軟體錯誤而美國夢碎。他5月28日與妻子及就讀大學的女兒前往美國公民及移民服務局(USCIS)位於新澤西州的辦公室，參加綠卡申請的最後一次面談。

經過16年的努力，他們只剩下幾周就可獲得綠卡。面談原本進行順利，直到移民官詢問男子是否曾登記為選民。他回答：「沒有。」然而，移民官卻出示證據，顯示他曾被登記為選民。

男子後來才得知，問題源於2023年8月他到新澤西州汽車監理委員會更新駕照。這名男子從未投過票，並在得知情況後立即辦理撤銷選民登記。然而，一切已經太遲。

約在面談一個月後，他的綠卡申請遭到拒絕，並因此失去工作許可。7月24日，這名男子獲通知全家被列入移民遣返程序。