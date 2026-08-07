ICE頻登機抓人 航空公司開始說不 要求出示司法搜查令

ICE探員最近加強執法，在機場直接登機逮人，已引起航空公司疑慮。(路透)

聯邦政府擴大機場移民 執法，航空公司近期開始拒絕聯邦移民及海關執法局(ICE )探員直接登機逮捕乘客。

華爾街日報報導，ICE官員7月25日欲登上西南航空 (Southwest Airlines)飛往佛羅里達州奧蘭多的班機執法時，遭地勤要求出示法官簽署的司法搜查令，而非單由ICE核發的行政搜查令。

知情人士透露，這只是西南航空近幾周至少第六起類似事件。

過去一年以來，ICE雖然偶爾會在機場執法，但近幾周的頻率明顯增加，舊金山、邁阿密、堪薩斯城等地機場的登機口與售票櫃檯一再出現逮捕行動，7月平均每天約逮捕10人至30人。

執法對象也從持最終驅逐令者，擴及簽證逾期、但是綠卡或庇護申請仍在審理者；外界認為，此舉與白宮要求ICE每日約逮捕2000人的目標有關。

多起逮捕畫面被乘客拍下並在網路流傳，包括丹佛機場登機空橋及拉斯維加斯機場的拘捕事件，引發外界對公共安全的憂慮。曾任丹佛國際機場執行長的華盛頓(Phil Washington)表示，他擔心衝突升高並波及無辜觀光客。

面對ICE執法爭議，西南航空表示，在提供乘客資料前，將要求執法人員提出適當法律文件；捷藍航空(JetBlue)則強調，不會蒐集乘客的移民身分資料，也未與政府建立共享此類資料的合作機制。

代表主要航空公司的美國航空協會(Airlines for America)指出，已與ICE及運輸安全管理局(TSA)協商，希望建立明確的執法程序，兼顧安全與觀光客權益。

國土安全部(DHS)則表示，相關行動只是依法執行既有政策；同屬國土安全部的TSA與ICE去年夏季起合作，由TSA提供乘客名單供ICE比對，至今已造成數百人在機場被捕。

代表多家航空公司空服員的空服員協會(Association of Flight Attendants)今年3月已致函業界，警告聯邦執法單位在機場及機艙內的行動，已經引發空服員對職場安全及法律責任的疑慮，並提及曾有探員未經授權登機，甚至威脅驅逐提出質疑者。