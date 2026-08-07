ICE頻登機抓人 航空公司開始說不 要求出示司法搜查令
聯邦政府擴大機場移民執法，航空公司近期開始拒絕聯邦移民及海關執法局(ICE)探員直接登機逮捕乘客。
華爾街日報報導，ICE官員7月25日欲登上西南航空(Southwest Airlines)飛往佛羅里達州奧蘭多的班機執法時，遭地勤要求出示法官簽署的司法搜查令，而非單由ICE核發的行政搜查令。
知情人士透露，這只是西南航空近幾周至少第六起類似事件。
過去一年以來，ICE雖然偶爾會在機場執法，但近幾周的頻率明顯增加，舊金山、邁阿密、堪薩斯城等地機場的登機口與售票櫃檯一再出現逮捕行動，7月平均每天約逮捕10人至30人。
執法對象也從持最終驅逐令者，擴及簽證逾期、但是綠卡或庇護申請仍在審理者；外界認為，此舉與白宮要求ICE每日約逮捕2000人的目標有關。
多起逮捕畫面被乘客拍下並在網路流傳，包括丹佛機場登機空橋及拉斯維加斯機場的拘捕事件，引發外界對公共安全的憂慮。曾任丹佛國際機場執行長的華盛頓(Phil Washington)表示，他擔心衝突升高並波及無辜觀光客。
面對ICE執法爭議，西南航空表示，在提供乘客資料前，將要求執法人員提出適當法律文件；捷藍航空(JetBlue)則強調，不會蒐集乘客的移民身分資料，也未與政府建立共享此類資料的合作機制。
代表主要航空公司的美國航空協會(Airlines for America)指出，已與ICE及運輸安全管理局(TSA)協商，希望建立明確的執法程序，兼顧安全與觀光客權益。
國土安全部(DHS)則表示，相關行動只是依法執行既有政策；同屬國土安全部的TSA與ICE去年夏季起合作，由TSA提供乘客名單供ICE比對，至今已造成數百人在機場被捕。
代表多家航空公司空服員的空服員協會(Association of Flight Attendants)今年3月已致函業界，警告聯邦執法單位在機場及機艙內的行動，已經引發空服員對職場安全及法律責任的疑慮，並提及曾有探員未經授權登機，甚至威脅驅逐提出質疑者。
因為公司認為，若要在登機前逮捕乘客或取得乘客資料，執法人員應提出法官簽署的司法搜查令，而非僅靠ICE自行核發的行政搜查令，藉此降低爭議與法律風險。 相較過去一年偶爾執法，近幾周ICE在舊金山、邁阿密、堪薩斯城等機場明顯加強行動，登機口與售票櫃檯都出現逮捕，7月平均每天約逮捕10人至30人。 西南航空、捷藍航空與航空協會都表達疑慮，要求明確法律程序並避免蒐集敏感身分資料；空服員協會則警告，機場與機艙執法已引發安全、責任與職場衝突問題。
精華 FAQ
因為公司認為，若要在登機前逮捕乘客或取得乘客資料，執法人員應提出法官簽署的司法搜查令，而非僅靠ICE自行核發的行政搜查令，藉此降低爭議與法律風險。
相較過去一年偶爾執法，近幾周ICE在舊金山、邁阿密、堪薩斯城等機場明顯加強行動，登機口與售票櫃檯都出現逮捕，7月平均每天約逮捕10人至30人。
西南航空、捷藍航空與航空協會都表達疑慮，要求明確法律程序並避免蒐集敏感身分資料；空服員協會則警告，機場與機艙執法已引發安全、責任與職場衝突問題。
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