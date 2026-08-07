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限制出生公民權再出招 川普連簽2命令嚴打「生育旅遊」

編譯廖振堯／綜合報導
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即使最高法院稍早判決出生公民權合憲，但川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民...
即使最高法院稍早判決出生公民權合憲，但川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民權取得。（歐新社）

最高法院今年6月30日以6比3的票數駁回了川普總統限制「出生公民權」的行政命令，因其違反憲法第14修正案。但川普仍不放棄此目標，6日簽署兩項關於移民的行政命令，其中一項限制獲得出生公民權的幾種人，另一項則著重打擊生育旅遊。

鎖定專程來美生子等4類 擴大限制

美聯社、AXIOS報導，川普上任即簽署的行政令非常廣泛，只要在美國非法或臨時居住者所生之子女將不具備美國公民身分；6日稍晚發布的行政命令顯示其限制的範圍較有針對性。川普政府辯稱，最高法院的裁決仍然賦予他權力可依法院長期認可的例外情況來限制出生公民權。

華爾街日報指出，川普的新行政令可能遭到法律挑戰。

限制出生公民權的新行政命令僅適用於未來與以下四類情況相關的出生：

1. 在美國為他國政府工作的外國外交人員所生之子女。第14修正案並未賦予大使家屬自動公民權，而這項行政命令將把這個類別擴大到其他非公民員工。

2. 被列為敵對外國勢力的人員所生之子女，包括聯邦政府認定的恐怖組織成員。第14修正案不適用於入侵軍隊，而這項行政命令將擴大這個類別。

3. 在美國海外領地出生之子女；但前提是國會修改法律終止這些地區的自動公民權，一項修法案雖已於上月提出，但預計不會通過，此條最適用於在波多黎各出生之子女。

4. 母親為了在美國生育而故意或欺騙性入境美國所生的子女，此條也有意限制代孕母親。

川普表示：「我以為我們會在最高院勝訴。不幸的是我們得到了一個又糟糕又不公平的判決，國家因此蒙受損失，我們將以另一種方式結束這一切。」

第二項行政命令則指示國務卿、國土安全部長發布遏制生育旅遊的規則和指導方針，並打擊國內外的相關行業。美國法律已禁止以「在美國分娩為子女取得美國公民身分」為主要目的的旅遊簽證。

眾議院監督委員會已在調查月子中心，委員會指出美國公民身分帶來的益處是種獨特的特權，然而以生育旅遊為目的之外國孕婦主要來自中國和俄羅斯，人們擔心這可能會威脅美國國安和選舉公正性。

目前尚無官方數據統計有多少新生兒是從生育旅遊而來，但無黨派智庫移民政策研究所(Migration Policy Institute)在今年一篇文章中指出，在美國每年約350萬新生兒中，估計有2萬6000人可能屬於此類。

川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民權取得。（美聯社）
川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民權取得。（美聯社）

川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民權取得。（美聯社）
川普總統6日仍簽署兩道行政命令限縮出生公民權取得。（美聯社）

精華 FAQ

  • 核心目標是繼續限縮出生公民權，並同步打擊以在美生子取得國籍為目的的生育旅遊；川普政府認為可依法院承認的例外情況來推進。

  • 命令只適用於4類未來出生：外國外交人員相關子女、敵對外國勢力人員子女、美國海外領地出生子女，以及為生育而故意或欺騙入境者所生子女。

  • 因為最高法院先前已認定全面限制出生公民權違反第14修正案，新命令雖改採較狹窄例外，但華爾街日報指出仍可能遭到司法挑戰。

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