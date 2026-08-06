川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

美國總統川普 6日在白宮 橢圓辦公室簽署2項行政命令，再度限制出生公民權。其中一項擴大不具出生公民權資格者的類別，另一項則禁止外國人僅為生產而前往美國。

華爾街日報與路透報導，限制出生公民權一直是川普打擊移民政策的重點之一，白宮尤其針對所謂「生育旅遊」，也就是外國孕婦赴美生產，讓子女取得美國公民 身分。

川普簽署命令時表示：「他們利用出生公民權，把它變成一場笑話。」他並稱，有人靠出生公民權做生意，花錢「買進美國的資格」，政府不會允許這種情況繼續發生。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）說，第一項命令規定，如果嬰兒父母屬於「美國的敵國僑民、外國恐怖組織成員，以及為外國政府遊說及行事的眾多類別人士」，嬰兒將不具公民身分資格。

第二項命令則把「生育旅遊」列為詐欺行為並加以禁止。不過，川普政府官員未說明將如何判定誰是為生產而赴美。現行聯邦法規已禁止企圖藉赴美生產，讓子女取得美國公民身分的外國人申請旅遊簽證。

米勒表示，命令簽署後，任何人都不得再以這類詐欺目的取得簽證。

美國憲法第14修正案規定，所有在美國出生或歸化，並受美國司法管轄的人，都是美國及所居住州的公民。川普第二任期首日曾簽署行政命令，宣告在美國出生的兒童，如果父母非法居留或持臨時簽證赴美，將不被視為美國公民。

這項命令隨即遭下級法院阻止。美國最高法院6月做出裁決，推翻這項命令。多數意見認為，命令違反第14增修條文的公民權條款；大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）則在協同意見書中主張，命令違反聯邦法律，但未違反憲法，另有3名立場最保守的大法官提出異議。

川普政府認為，最高法院裁決仍留下空間，讓總統縮限特定類別兒童的公民權，並採取其他措施打擊「生育旅遊」。川普此次再推新命令，但相關措施仍可能面臨法律挑戰。

▼收聽一洲焦點Podcast：