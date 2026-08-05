我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／背叛大谷的男人 組頭稱水原賭癮驚人「無時無刻都在賭」

影／烏克蘭菜販夫妻擺攤工作 俄無人機「狩獵」男子倉皇逃竄

硬度之王「鎢」有多搶手？美國喊禁止出口鎢廢料 「黑粉」也納管

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國將從本月稍晚開始禁止鎢廢料出口。圖為鎢礦石。(路透)
美國將從本月稍晚開始禁止鎢廢料出口。圖為鎢礦石。(路透)

美國將從本月稍晚開始禁止出口金屬「鎢」的廢料及回收電池材料。不到一周前，川普總統才賦予主管機關權力、力保將可能的關鍵材料留在國內，最新禁止出口鎢廢料的行動凸顯了這一金屬的戰略地位。

彭博資訊報導，根據刊登於美國聯邦公報的規定，鎢廢料以及黑粉（black mass），將被要求優先在美國國內出售相關材料，不過仍可申請豁免。這項出口限制措施將維持一年。

鎢則是一種高硬度金屬，廣泛應用於軍事裝甲、彈藥，以及汽車工廠使用的精密工具，在航太產業中，鎢則憑藉耐高溫特性，成為噴射引擎與渦輪系統的重要材料。

鎢也是中國實施出口管制的一系列金屬之一。根據美國地質調查局的統計，中國長期掌握全球約80%～85%的鎢礦產量；中國自2025年2月起對鎢實施出口管制，並在2026年初進一步針對特定國家（如日本等）強化軍民兩用與精煉物項限制。此舉引發全球鎢粉及碳化鎢短缺、國際價格飆漲數倍。

所謂的「黑粉」是由回收的廢棄鋰離子電池經過拆解、機械粉碎與分選後，所得到的深色金屬粉末混合物，是鋰、鈷、鎳及其他金屬材料日益重要的替代來源。

川普上周簽署一項措施，授權官員限制含有關鍵礦物與材料的工業廢棄物出口。此舉是美國運用冷戰時期國防生產法強化國內供應、降低對中國大陸依賴策略的一部分。

美國商務部在聯邦公報聲明中表示：「總統指出，關鍵礦物與材料供應不足，正對美國國防與國家安全構成日益增加的風險，因此美國必須立即採取行動，確保可回收關鍵礦物與材料的供應安全。」

美國將從本月稍晚開始禁止鎢廢料出口。圖為鎢的化學元素代號。(路透)
美國將從本月稍晚開始禁止鎢廢料出口。圖為鎢的化學元素代號。(路透)

精華 FAQ

  • 美國將禁止出口鎢廢料與回收電池材料中的黑粉，且要求這些可回收關鍵材料優先在美國國內出售；相關措施仍保留豁免申請空間。

  • 鎢硬度高、耐高溫，廣泛用於軍事裝甲、彈藥、精密工具，以及噴射引擎與渦輪系統，因此在國防與航太產業都屬關鍵材料。

  • 中國長期掌握全球約80%～85%的鎢礦產量，出口管制後已引發鎢粉與碳化鎢短缺，國際價格也出現數倍飆漲，凸顯供應風險。

川普

上一則

曾喊「取消感恩節」挨轟 民主黨亞裔州長參選人舊文惹議

延伸閱讀

便宜也不准買中國貨 川普收緊國防供應採購

便宜也不准買中國貨 川普收緊國防供應採購
美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國

美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國
產業敏感…屏東貴金屬公司老闆在家遇劫 遭綑綁重擊致死

產業敏感…屏東貴金屬公司老闆在家遇劫 遭綑綁重擊致死
川普重建關稅高牆 豁免清單卻一長串？背後有物價盤算

川普重建關稅高牆 豁免清單卻一長串？背後有物價盤算

熱門新聞

以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06
川普總統的新行政命令28日生效，法官可以不需要舉行聽證即直接遣返申請庇護者，可能衝擊45萬人。（路透）

近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

2026-07-29 05:23

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少