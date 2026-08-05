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F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

編譯尤寶琪／綜合報導
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2025年5月至8月期間，全球核發的F-1學生簽證數量大幅下降。（示意圖，本報資...
2025年5月至8月期間，全球核發的F-1學生簽證數量大幅下降。（示意圖，本報資料照片）

根據一項最新研究，自川普政府2025年開始限制外國學生對高等學校申請以來，發放給中國和印度學生的簽證數量大幅下降。2025年5月至8月期間，國務院發放給中國學生的F-1簽證數量，比2017年同期減少了46%；發給印度學生的簽證數量則下降了60%。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)報導，總部位於華盛頓的保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies，CIS)指出，中國和印度學生占高等教育機構所有外國學生的53%。

CIS資深法律研究員費什曼(George Fishman)在8月4日發布的一份分析報告中寫道，這一下降幅度占赴美留學之外國學生總數的大部分。

「政府加強對外國學生的監管是正確的，但僅僅加強監管不夠，」費什曼指出，「美國招收的外國學生數量，遠遠超過了符合國家利益的水平，數十萬外國學生實際上變成了會損害美國畢業生利益的客工。減少學生招生人數，將更好地保護美國工人，加強國家安全，並使學生簽證計畫回歸其最初的教育目的。」

在此之前，國務院於2025年3月撤銷了數百份在前總統拜登執政期間，參與校園親巴勒斯坦示威活動的學生簽證。

白宮也針對川普聲稱招收外國學生人數超過本土學生的一些大學，川普稱這種招生方式會影響美國就業市場和經濟。

川普政府在2025年7月敲定了一項規則，取消了「無停留期限」(duration of status，又譯「身分有效期間」)的規定，這意味著學生簽證持有者將不能在美國停留直至完成學業，而是只能停留四年。該規定將於2026年9月15日起生效。

白宮也試圖對希望畢業後留在美國工作的外國畢業生，徵收10萬元的費用。

外國學生若希望來美讀大學或學院，必須先獲得學校錄取，才能申請學生簽證。之後，美國駐外使領館的領事官員會面試申請人，並作出是否核發簽證的最終決定。至於學生抵達美國機場後，則由負責查驗所有入境旅客的美國海關與邊境保護局(CBP)官員決定是否准予入境。

由於新冠疫情對近年留學申請仍持續造成影響，這項研究因此將數據與疫情爆發前的水準進行比較，以更準確評估變化趨勢。

資料來源：保守派智庫「移民研究中心」
資料來源：保守派智庫「移民研究中心」

精華 FAQ

  • 根據研究，2025年5至8月中國學生F-1簽證較2017年同期減少46%，印度學生則減少60%。若以2024年同期相比，兩國簽發量也都出現明顯下滑。

  • 因為中國與印度學生合計占美國高等教育外籍生的53%，影響最大。CIS指出，這波簽證下降已占赴美留學外國學生總數的大部分，因此具有代表性。

  • 除了收緊簽證審查，政府還取消無停留期限，改為學生最多停留4年，並試圖向畢業後留美工作的外國畢業生收取10萬元費用，藉此限制留美與就業。

印度 川普 國務院

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