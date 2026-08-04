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美日聯手救日圓／早在1月開始規畫 川普稱「日本求助」

編譯劉忠勇／綜合報導
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美國和日本極為罕見的聯手干預匯市，阻貶日圓，對兩國都有好處。（路透）
美國和日本極為罕見的聯手干預匯市，阻貶日圓，對兩國都有好處。（路透）

日本財務大臣片山皋月3日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是15年來美日首度聯手干預匯市。

片山表示，此舉是因應日圓過度貶值等脫離實際需求的投機交易，並表示「財務省持續密切關注匯市，並和美國財政部對口官員保持密切溝通。我們將毫不猶豫再次聯手干預」。

上周最後兩個交易日，官方進場直接買日圓、官員致電交易銀行，財政部長貝森特和片山皋月口頭干預，一舉收復日圓兩個多月來全部貶幅。日本最高外匯事務官員3村淳表示，將配合「貨幣政策」因應匯市。

日美共同干預外匯市場極為罕見。這是2011年日本311強震海嘯後，時隔15年再次協調干預。1998年亞洲金融危機時，日美也曾共同穩定匯率。

日本經濟新聞報導，美方官員透露，這次聯合干預並非臨時決定，早在今年1月便開始規畫。

接近貝森特的美國官員表示，「美日原本可能在1月展開聯合干預」。然而，日本首相高市早苗1月解散眾議院，政局進入空窗期，使協調干預計畫未能實現。

報導指出，貝森特5月陪同川普總統訪問中國之前先行前往日本，與片山皋月等人敲定協調干預細節。

川普總統2日在空軍一號上告訴記者，上周和日本聯手干預匯市，推升日圓，展現對日友誼。他也預期華府協助盟友可獲得財務利益。

川普說：「他們希望得到一點幫助，而我們總是會支持日本。」他也說，「日本一直對我們很好，當然珍珠港事件除外。最重要的是，這是友誼的表現。」

被問到美國能從干預行動得到什麼，川普表示，這會帶來「財務利益」。他把這項安排和美國去年提供阿根廷的換匯機制相提並論。這項交易雖遭美國兩黨批評，但阿根廷今年1月已償還從換匯額度提取的資金，川普宣稱美國最終從中賺得250億美元。

日圓兌美元3日最高升值1.1%，約155.66兌1美元，連續4個交易日走升。這次協調干預雖向市場釋出強烈訊號，但能否扭轉日圓長期走勢，仍有待觀察。不過，政府扭轉短線行情的能力無庸置疑。

日本財務大臣片山皋月（右）3日抵達東京財務省大樓，說明美日聯合干預日圓匯率行動。...
日本財務大臣片山皋月（右）3日抵達東京財務省大樓，說明美日聯合干預日圓匯率行動。(路透)

精華 FAQ

  • 主要是因應日圓過度貶值與投機性交易，防止匯價脫離基本面並引發市場失序。官方透過直接買入日圓與口頭干預，快速扭轉短線走勢。

  • 因為這是2011年日本311強震海嘯後，時隔15年再度由日美協調干預匯市；1998年亞洲金融危機時也曾出現類似合作，屬非常少見的聯手行動。

  • 川普表示是因「日本求助」而協助買入日圓，並稱美方可獲得財務利益。消息帶動日圓連續4個交易日走升，3日盤中最高升值1.1%，約155.66兌1美元。

日本 川普 財政部

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