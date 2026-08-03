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傳川普9月訪愛爾蘭 將出席家族度假村高球賽行程掀關注

中央社／倫敦2日綜合外電報導
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美國總統川普預計下月短暫訪問愛爾蘭，將前往其家族擁有的高爾夫度假村。（美聯社）
美國總統川普預計下月短暫訪問愛爾蘭，將前往其家族擁有的高爾夫度假村。（美聯社）

媒體今天報導，美國總統川普預計下月短暫訪問愛爾蘭，將前往其家族擁有的高爾夫度假村，並出席愛爾蘭公開賽（Irish Open）。

法新社報導，愛爾蘭媒體指出，川普預計將在9月12日前後造訪位於愛爾蘭西部敦貝格（Doonbeg）的高爾夫球場；這座度假村將於9月9日至13日舉辦愛爾蘭公開賽。

媒體報導，川普預計將造訪首都都柏林（Dublin），不過相關行程尚未獲得確認。法新社詢問愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）辦公室川普此行是否將與馬丁會面，但未獲回應。

川普上次以總統身分訪問愛爾蘭是在2019年，當時曾引發氣候團體及其他抗議人士示威抗議。

馬丁今年3月依照慣例赴美訪問期間，與川普舉行氣氛大致友好的會談，雙方也為伊朗戰爭、移民等議題數度交鋒。

川普經常將外交行程與造訪家族海外度假村結合，去年也曾在為期5天的出訪行程中，為家族位於蘇格蘭東部的新高爾夫球場主持啟用儀式。

敦貝格度假村去年也曾淪為抗議目標，示威人士挖開球場兩處果嶺，並插上巴勒斯坦旗幟。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普預計在9月12日前後短暫訪問愛爾蘭，主要前往家族擁有的敦貝格高爾夫度假村，並出席當地舉辦的愛爾蘭公開賽。

  • 川普家族位於愛爾蘭西部敦貝格的高爾夫度假村，預計將於9月9日至13日舉辦愛爾蘭公開賽，因此他的到訪時間與賽事相當接近。

  • 因為川普常把外交行程與家族海外度假村安排結合，過去也曾引發爭議；加上他上次以總統身分訪愛爾蘭時就遭遇抗議，此行可能再度掀起示威。

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