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民調：共和黨選民不滿經濟 續挺川普移民政策

編譯王曉伯／即時報導
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ICE入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，光是7月份就逮捕4萬6000人，...
ICE入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，光是7月份就逮捕4萬6000人，創下川普二度執政以來單月最高紀錄。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調(AP-NORC poll)顯示，共和黨選民盡管對經濟不滿，但是依然支持川普總統的移民政策，即使7月在不到一周的時間內，有二人遭移民暨海關執法局（ICE）探員射殺，另一人為躲避盤查發生車禍身亡。由此也顯示，面對11月的期中選舉，相較經濟情勢與伊朗問題，移民政策依然是川普的強項。

調查顯示，川普的移民政策並未獲得美國民眾的普遍認可。只有39%的成年人認可他在移民議題上的表現，低於他第二任期開始時的49%。但是盡管如此，約80%的共和黨人仍然認可川普處理移民問題的方式。這雖比川普第二任期開始時的90%左右略有下降，但自去年夏天以來，儘管移民執法行動混亂，他在基本盤的支持率大致保持穩定。

總體而言，川普的支持率自去年上任以來有所下降，但民調結果也凸顯川普過去一年強硬的移民執法措施對其公眾支持率的影響相對較小。這與民眾對伊朗問題的看法形成鮮明對比，在伊朗問題上，川普近期的支持率出現下滑跡象，甚至在其支持者中也是如此。

共和黨人也更傾向於認可川普處理移民問題的方式。調查顯示，大約一半的成年人認為，川普在限制合法移民方面「做得太過分了」，這與2月調查的結果基本一致。但是只有20%的共和黨人認為他在遣返非法移民或限制合法移民方面「做得太過分了」。

68歲的共和黨人萊瑟曼（James Leatherman）全力支持川普的移民政策。他說：「你不能非法入境-你這是違法的。」

但在經濟問題上，調查顯示民眾益發感到不滿，包括共和黨人。調查顯示，只有大約32%的成年人認可川普處理經濟的方式。這一比例低於他第二任期開始時的40%。在川普的第一個任期時，民眾對他處理經濟的支持率最低出現在2017年12月，為40%。如今，他的支持率遠低於此。

大約有69%的共和黨人認可川普處理經濟的方式，這一比例也低於他第二任期初期的78%。萊瑟曼盡管支持川普的移民政策，但他表示物價上漲給他的預算帶來沈重壓力。他說：「我幾乎得先去銀行貸款才能去買菜。」

精華 FAQ

  • 民調顯示，只有39%的成年人認可川普處理移民的方式，低於他第二任期初的49%；但約80%的共和黨人仍支持他，顯示基本盤對移民政策的接受度依然很高。

  • 儘管7月發生ICE執法爭議，許多共和黨人仍認為非法入境就是違法行為，因此支持強硬措施。調查也顯示，只有20%的共和黨人認為川普在移民上做得太過分。

  • 川普處理經濟的認可度已降至約32%，低於第二任期初的40%；即使在共和黨人中，也只剩69%認可，顯示物價上漲與經濟壓力正削弱其支持基礎。

共和黨 移民 川普

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