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川普集團300帳戶被關 第一資本稱反洗錢 否認政治動機

編譯廖振堯／綜合報導
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第一資本金融首度明指，是因為經過反洗錢調查後，才於2021年關閉川普集團300個...
第一資本金融首度明指，是因為經過反洗錢調查後，才於2021年關閉川普集團300個帳戶。（路透）

第一資本金融(Capital One Financial)於2021年3月通知將關閉逾300個與川普有關的銀行帳戶；2025年3月川普集團(Trump Organization)及次子艾瑞克(Eric Trump)在佛州聯邦法院對此提起訴訟。第一資本上月31日提出反擊，稱關閉帳戶是在反洗錢專家審查後作出的決定，這也是首次有銀行正式將洗錢疑慮與川普家族企業掛勾。

路透報導，川普集團及艾瑞克指控第一資本關閉那些帳戶是出於其「覺醒(woke)」理念，並企圖利用2021年1月6日美國國會大廈騷亂後的政治氛圍牟利。第一資本金融尋求駁回此案，質疑川普集團所提出的「去銀行化(debanking，基於宗教或政治立場而拒絕提供金融服務)」指控。

第一資本金融從未直接指控川普集團涉及非法洗錢，但31日提交的文件寫道：「相關文件以及原告本身的指控都清楚顯示，第一資本是基於反洗錢理由關閉原告帳戶。該決定是經過數月分析，以及本行反洗錢團隊依照銀行政策與監管指引仔細審查後所作。」

佛州聯邦法院已兩度駁回川普集團對第一資本金融提出的訴狀，但每次都允許原告修改後重新提交。第一資本表示，7月提出的最新版訴狀仍然存在前兩次訴狀相同的根本缺陷。

第一資本31日提交的文件中表示，川普集團宣稱「關閉帳戶是出於政治動機」的說法具誤導性，且「建立在斷章取義的引述之上，未能反映完整脈絡」。第一資本也指出該行辨識出的交易模式，屬於聯邦銀行監管指引列為警示的活動類型之一。

保守派長期抱怨金融機構刻意打壓政治右派，而川普第二任期開始就一直向部分大型銀行施壓。2025年3月提告第一資本後，同年8月川普便簽署行政命令，禁止基於歧視理由取消銀行服務。今年1月，川普又以相同理由對摩根大通(JPMorgan Chase)提起訴訟。

川普2019年便曾提告第一資本與德意志銀行(Deutsche Bank)，試圖阻止兩家銀行向國會提供其財務紀錄。當時曾有報導透露德銀行的反洗錢人員標記了一系列可疑交易，但主管未予理會；德銀當時否認了這項報導。

精華 FAQ

  • 第一資本表示，關閉帳戶是經過數月分析後，由反洗錢團隊依銀行政策與監管指引審查所作決定，並認為相關交易模式屬警示類型，否認是出於政治偏見。

  • 川普集團與艾瑞克主張，第一資本是因「覺醒」理念與2021年1月6日後的政治氛圍，刻意關閉帳戶圖利，屬於基於政治立場的去銀行化。

  • 佛州聯邦法院已兩度駁回川普集團先前訴狀，但允許修改後重提；第一資本認為最新版訴狀仍有相同缺陷，因此正請求法院直接駁回案件。

川普 洗錢 艾瑞克

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