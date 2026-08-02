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戰火升級 國務院敦促美國公民撤離中東 做好航班中斷準備

編譯王曉伯／綜合報導　
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因應戰火升級，國務院對中東的美國人發出預警，盡快撤離該地區。圖為旅客在杜拜機場登...
因應戰火升級，國務院對中東的美國人發出預警，盡快撤離該地區。圖為旅客在杜拜機場登機櫃台排隊。(美聯社)

國務院1日敦促身在中東的美國公民離開該地區，或做好隨時撤離的準備。國務院警告，隨著與伊朗的衝突升級，航班可能中斷，安全風險也可能增加。

在國務院發布此一警告之前，川普總統威脅要對伊朗加強攻勢，他表示，美國將「重創伊朗」。同時，伊朗也誓言要「懲罰」美國。兩國隨後互相發動了美國官員所稱的「猛烈」空襲。

國務院表示：「目前身處中東的美國公民應保持謹慎和高度警惕，並做好航班取消、空域臨時關閉以及旅行可能中斷的準備。該地區一些航空公司已推遲恢復航班時刻表；另一些航空公司則取消了部分航線。身處該地區的美國公民應考慮離開，或做好隨時撤離局勢的準備。」

國務院也敦促美國公民重新考慮前往或途經該地區的旅行禁令。

國務院是透過美國駐阿拉伯聯合大公國、巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達和沙烏地阿拉伯的大使館發布此一警告。

國務院之前曾發布一份幾乎相同的聲明，但當時的公告並未敦促美國公民做好離開中東的準備或重新考慮即將到來的旅行，最新的警告反映出華府擔憂衝突可能擴大。

中東戰火近日加劇。科威特軍方1日表示，其防空系統攔截了來自伊朗的無人機攻擊。兩天前，美國軍方證實，他們對伊朗發動了「猛烈的打擊」。此前數小時，福斯新聞報導，川普總統在一次電話中誓言要「狠狠揍伊朗一頓」。

根據一位川普盟友向NBC新聞透露，隨著雙方再次爆發衝突，川普對戰爭遲遲無法結束益發惱怒。

這位盟友表示：「他們根本沒有制定出一套戰略來結束戰爭，他們不確定這場戰爭要持續多久，以及應該採取哪些措施才能結束戰爭。」

盡管川普曾多次預測戰爭將「很快」結束，但這場衝突如今已持續了六個月。曠日持久的衝突導致全球油價飆升，美國汽油價格也隨之上漲。

今年6月，美國和伊朗簽署了一份諒解備忘錄，概述了結束戰爭的談判進程，雙方一度短暫休兵。但7月初，川普宣布停火「結束」，兩國恢復在中東的攻擊行動。

精華 FAQ

  • 國務院要求身在中東的美國公民保持高度警惕，考慮立即離開，或至少做好隨時撤離的準備，因為衝突升高可能帶來更大安全風險。

  • 因為當地部分航空公司已延後恢復航班時刻表，另一些則取消航線；國務院也警告空域可能臨時關閉，導致航班中斷與旅行受阻。

  • 報導指出，川普揚言重擊伊朗，伊朗則誓言報復，雙方已互發猛烈空襲，科威特也攔截伊朗無人機，顯示局勢正持續惡化。

美國公民 國務院 伊朗

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