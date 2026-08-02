ICE機場執法激增 鎖定簽證逾期者 律師籲調整身分避免旅行

聯邦加大移民執法力度，鎖定簽證過期的外籍訪客。圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府在至少15個機場加強ICE逮捕簽證逾期者。

川普政府在至少15個機場加強ICE逮捕簽證逾期者。 重點二： 即使已申請庇護或結婚調整身分，旅行仍可能被拘留。

即使已申請庇護或結婚調整身分，旅行仍可能被拘留。 重點三：律師警告客戶避免國內航班，以免觸發遣返風險。

川普政府最近幾周在機場逮捕移民的執法行動激增。包括紐約時報在內的多家媒體報導，最近的逮捕移民行動似是移民暨海關執法局(ICE )與美國運輸安全管理局(TSA)達成了擴大合作協議，執法重點是簽證 逾期仍滯留美國的外國公民，即使他們已提交庇護或結婚申請，仍可能在機場旅行時被捕；這項措施已讓更多人面臨遣返 風險。

紐約時報報導，近幾周來，便衣移民執法人員在機場報到櫃檯和入境大廳迅速帶走目標，至少有15個機場採取類似執法行動。一些逮捕行動悄悄進行，另一些則被憤怒的旅客拍攝下來。其中，現年31歲的約翰霍普金斯大學公共衛生研究員阿梅卡(Fatima Ameaka)因簽證逾期，在巴爾的摩準備登上國內航班前往佛州時，遭ICE拘留了三天並等待遣返程序，甫於31日獲釋。

喀麥隆籍公民阿梅卡的案例，引發各方高度議論。她的遭遇凸顯川普政府正在利用國內航空旅行，追究外國公民涉嫌違反簽證規定的行為，藉此加強全國各地的驅逐力度。政府數據顯示，每年有數十萬人持有臨時簽證逾期滯留。

國土安全部聲明表示，「本屆政府正努力確保非法滯留美國的外國人除非是前往國外自行遣返，否則不得再搭乘飛機。」國土安全部沒有透露已根據這項新措施在機場拘留了多少逾期居留者。

部分移民及其律師表示，這項措施已發生嚇阻作用；有些律師特別警告他們的客戶不要冒險出行。

紐約時報採訪了十多位移民律師、維權組織和一名航空公司員工發現，最近幾周因簽證逾期遭到拘留的人背景廣泛，有正在等待工作簽證延期的工程師、與美國公民結婚的新婚配偶，還有一名患有鐮狀細胞貧血症、坐在輪椅上的烏干達婦女，她正在申請庇護。

美國移民律師協會芝加哥分會副主席謝潑德(Shannon Shepherd)表示，她和其他律師正在修訂有關國內航空旅行的建議；「以前我會說：『只要你有身分證件，就可以在國內旅行』， 現在我改變了說法，『如果你正在調整身分過程中，最好避免任何旅行。」

根據美國政府透明度組織「美國監督」(American Oversight)循「資訊自由法」取得並分享給紐約時報的文件顯示，TSA與ICE最初合作始於2025年5月；當時，機場保安機構開始與移民局分享訊息，以用於執法目的。

ICE會將有遣返令的人員名單提供給機場保安機構，機場保安機構會將這些資訊輸入資料庫，並將任何配對結果報告給ICE，以便進行可能的逮捕。這種做法與以往截然不同；過去聯邦政府曾因擔心擾亂國內旅行，一直避免讓TSA參與移民執法行動。

舊金山移民律師薩米耶(Ghassan Shamieh)表示，現在「他們撒下的網要大得多，想要拘捕的人也更多了」；「他們針對的不是有犯罪紀錄的人，而是那些持有合法待審申請的人。」