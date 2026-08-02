佛州「黑暗公主」是誰？川普重返白宮後 已幫忙籌資逾8億元

川普自重返白宮以來已籌集超過8億元，這個驚人成績的幕後功臣便是奧羅克(左)，圖為她與川普政治顧問拉西維塔同搭陸戰隊一號專機。(美聯社)

沒有法律禁止總統為非營利組織籌集資金，例如用於建造白宮 宴會廳、總統圖書館、超級政治行動委員會(super PAC)、政治議題委員會的資金，華爾街日報最新分析顯示川普 自重返白宮以來已籌集超過8億元。這個驚人成績的幕後功臣便是奧羅克(Meredith O'Rourke)，她軟硬兼施、使命必達，川普對她讚譽有加，甚至稱她是「黑暗公主」(princess of darkness)。

據報導，川普一直親力親為，要求各大公司為一系列項目捐贈巨款。幾乎每天晚上，川普都會打電話給奧羅克以瞭解最新進展，也經常要求奧羅克提出比原計畫高得多的捐款請求。奧羅克在與各企業通話時會說：「這對總統來說非常重要。他叫我打電話給你，請你捐款。」並堅持不懈地追進度。

奧羅克是佛州 著名的募款人，曾參與川普2016年、2020年的競選運作，2024年大選更被委以重任，負責主導整個競選活動的募款工作。據顧問透露，2024年大選後奧羅克本來計畫放慢募款節奏，但川普表示「打鐵要趁熱」，指示她立即開始募款。

奧羅克並非政府雇員，現為川普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group)董事，她會邀請知名CEO及其幕僚和遊說人，參加在白宮或川普名下房產舉行的晚宴，每人100萬元，讓賓客近距離接觸總統。奧羅克經常出席晚宴並記下總統的承諾和捐贈者的發言，然後將這些筆記轉交給其他白宮官員。加密貨幣高層是川普晚宴的常客，川普的財務揭露顯示自上任以來，他已從家族的加密貨幣相關企業中獲利超過14億元。

奧羅克募款成績斐然，軟銀(SoftBank)捐贈川普總統圖書館5000萬元；川普的白宮宴會廳計畫，蘋果開出2500萬元支票，微軟則捐了1000萬元，亞馬遜也貢獻了500萬元。Meta除了已捐贈數百萬元給宴會廳、也奉獻2200萬元給總統圖書館，最近還捐了1000萬元給一個與川普關係密切的政治委員會「確保美國偉大」(Securing American Greatness)。

知情人士透露，一些捐贈者在掏出數百萬元後，本以為會收到感謝，卻只是被要求再掏出更多錢。今年雪佛龍(Chevron)石油公司慷慨解囊數百萬元後，又被要求再捐5000萬元。奧羅克曾在一場答謝晚宴幾天後，又要求一位已為宴會廳捐出數百萬元的石油公司高層，再開出一張100萬元支票給川普旗下一家公司。

川普自重返白宮以來已籌集超過8億元，這個驚人成績的幕後功臣便是奧羅克(右四)，圖為她與川普次子艾瑞克(左一)、白宮幕僚長威爾斯(左二)、川普特使威科夫(右二)在海湖莊園。(美聯社)