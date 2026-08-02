移民速審 缺席暴增…驅逐出境人數創新高

移民法庭加快審理速度，導致缺席庭審人數暴增，連帶升高遭驅逐人數。圖為民眾抵達紐約移民法庭。(美聯社)

為了清理積案，川普 政府正大幅加快移民 法庭審理速度並縮短聽證準備時間。最新數據顯示，由於系統不堪重荷，導致缺席庭審並被下令驅逐出境的人數創歷史新高。

美聯社報導，全美法庭每日將數百起案件分配給單一法官，進行所謂「超級」(mega)大庭聽證。非營利組織Mobile Pathways數據顯示，僅今年6月就舉辦1300多場此類聽證，比去年同期增加近3倍。而準備時間從半年大幅縮短至僅一個多月，導致移民快速錯過庭審、收到遣返令，並被判定放棄庇護申請。

Mobile Pathways營運長斯科魯帕(Bartlomiej Skorupa)表示，密集安排讓案件無法獲得實質審理。華府移民研究中心(Center for Immigration Studies)研究員阿瑟(Andrew Arthur)則認為，快速審理能有效清理積案，但法官也可能過勞。

司法部聲明，法官正加快步調確保公平與效率，驅逐無合法居留權者符合公共利益。

在德州哈林根(Harlingen)，移民法官岡薩雷斯(Delia Gonzalez)一天排審約90起案件，超過20人缺席，多數案件審理不到5分鐘。律師楊安立(Elizabeth Young)批評，這只是按清單辦事而非審判。在猶他州西谷市(West Valley City)，法官泰勒(Brock Taylor)一口氣處理159起案件，並對十多名缺席者直接下達缺席遣返令且不得上訴。

移民局加快審理，遭快速遣返的無證移民增多。圖為被遣返移民在佛州坦帕機場登上遣返專機。(路透)

具正當理由移民 缺席或遭遣返

Mobile Pathways數據指出，自2025年1月川普第二任期開始以來，全美移民庭審缺席率已從20%翻倍至今年6月的40%，單月遣返令也從3.3萬份暴增至約7.9萬份。全國被視為放棄庇護的比率高達歷史平均5倍，在紐約與芝加哥更達6倍。法服機構「Acacia正義中心」(Acacia Center for Justice)主任弗萊明(Katie Fleming)警告，這將導致更多具正當理由移民遭缺席遣返。

律師迪茲(Jaime Diez)直言正當程序已被拋諸腦後，但支持嚴格移民政策者認為此舉節省了時間。掌管移民法庭的司法部「移民審查執行辦公室」(EOIR)待審案件已從370萬件減至350萬件，為10年來首次下降。