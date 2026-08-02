我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

機場移民逮捕增 約翰霍普金斯大學喀麥隆籍研究員遭拘留3天

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在川普政府加大遣返移民力道之際，現年31歲的約翰霍普金斯大學公共衛生研究員、喀麥隆籍阿梅卡(Fatima Ameaka)7月29日在馬里蘭州巴爾的摩機場準備前往佛州時，被移民暨海關執法局（ICE）拘留，還被轉到數百哩外的路易斯安那州移民拘留中心，直到31日才獲釋。國土安全部指阿梅卡「簽證效期至2024年6月，逾期滯留，違反美國法律。」

阿梅卡的案子已引發各界對於川普政府加大遣返力道、在機場逮捕簽證逾期滯留者的關注與質疑；因為，阿梅卡當時並非試圖離開或進入美國，而是在美國境內旅行時被逮捕。阿梅卡的律師證實她已於31日晚間獲釋，聽證會定於8月舉行。

美國廣播公司（ABC）取得文件顯示，阿梅卡雖簽證逾期，但她的工作許可有效期限至2029年12月，她的庇護申請也正在審理中。

約翰霍普金斯大學發言人表示：「本校理解此事在社區成員中引發的恐懼和擔憂。阿梅卡此次以私人身分出行，我們無法就其具體情況發表評論，但我們想向社區保證，大學正積極為阿梅卡提供支援，包括確保她能夠獲得法律協助。」

約翰霍普金斯大學公共衛生學院健康安全中心主任英格斯比(Tom Inglesby)表示，阿梅卡獲「富布萊特學者」(Fulbright Scholar)獎學金來美在該校就讀並取得藥學博士學位；兩年前開始在該中心工作，主要研究如何改善對麻疹等傳染病疫情的應對措施。英格斯比說：「她聰明、敬業又幽默，是受人敬愛的同僚。」

移民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)聯合主任羅哈斯 (Kelly Rojas) 表示，「過去幾周，我們在巴爾的摩/華盛頓國際機場、杜勒斯國際機場和雷根國際機場發現了一種令人擔憂的新模式」。她說。華府地區這三個機場至少有十幾人被捕，他們都是持合法簽證入境，其中大多數人還在尋求轉換其他合法身分。

馬里蘭州民主黨聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)31日晚間在社媒發文指出，「阿梅卡憑藉富布萊特獎學金來美，目前是約翰霍普金斯大學研究員。她之前已申請過臨時保護身分，目前正等待庇護申請結果。ICE卻拘留了她，還試圖將她驅逐出境。她並非『罪大惡極』之人，驅逐她不會讓我們更安全。我們必須挺身而出。」

精華 FAQ

  • 她於7月29日在馬里蘭州巴爾的摩機場準備前往佛州時，被ICE當場拘留，之後還被轉送到路易斯安那州的移民拘留中心，直到31日才獲釋。

  • 國土安全部指她簽證效期已到2024年6月、屬逾期滯留；但ABC取得的文件顯示，她的工作許可有效到2029年12月，且庇護申請仍在審理中。

  • 因為她是在美國境內旅行時被捕，並非出入境時遭攔查，外界質疑執法過嚴；范霍倫與移民權益團體也批評此舉不會讓社會更安全。

移民 約翰霍普金斯大學 簽證

上一則

林肯紀念堂倒影池毀損 司法部撤銷對赫恩指控 川普痛批檢察官

下一則

伊戰太耗軍火 美軍將領示警：現有武力不足保護以色列

延伸閱讀

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返

政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返
ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差