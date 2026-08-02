機場移民逮捕增 約翰霍普金斯大學喀麥隆籍研究員遭拘留3天

在川普政府加大遣返移民 力道之際，現年31歲的約翰霍普金斯大學 公共衛生研究員、喀麥隆籍阿梅卡(Fatima Ameaka)7月29日在馬里蘭州巴爾的摩機場準備前往佛州時，被移民暨海關執法局（ICE）拘留，還被轉到數百哩外的路易斯安那州移民拘留中心，直到31日才獲釋。國土安全部指阿梅卡「簽證 效期至2024年6月，逾期滯留，違反美國法律。」

阿梅卡的案子已引發各界對於川普政府加大遣返力道、在機場逮捕簽證逾期滯留者的關注與質疑；因為，阿梅卡當時並非試圖離開或進入美國，而是在美國境內旅行時被逮捕。阿梅卡的律師證實她已於31日晚間獲釋，聽證會定於8月舉行。

美國廣播公司（ABC）取得文件顯示，阿梅卡雖簽證逾期，但她的工作許可有效期限至2029年12月，她的庇護申請也正在審理中。

約翰霍普金斯大學發言人表示：「本校理解此事在社區成員中引發的恐懼和擔憂。阿梅卡此次以私人身分出行，我們無法就其具體情況發表評論，但我們想向社區保證，大學正積極為阿梅卡提供支援，包括確保她能夠獲得法律協助。」

約翰霍普金斯大學公共衛生學院健康安全中心主任英格斯比(Tom Inglesby)表示，阿梅卡獲「富布萊特學者」(Fulbright Scholar)獎學金來美在該校就讀並取得藥學博士學位；兩年前開始在該中心工作，主要研究如何改善對麻疹等傳染病疫情的應對措施。英格斯比說：「她聰明、敬業又幽默，是受人敬愛的同僚。」

移民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)聯合主任羅哈斯 (Kelly Rojas) 表示，「過去幾周，我們在巴爾的摩/華盛頓國際機場、杜勒斯國際機場和雷根國際機場發現了一種令人擔憂的新模式」。她說。華府地區這三個機場至少有十幾人被捕，他們都是持合法簽證入境，其中大多數人還在尋求轉換其他合法身分。

馬里蘭州民主黨聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)31日晚間在社媒發文指出，「阿梅卡憑藉富布萊特獎學金來美，目前是約翰霍普金斯大學研究員。她之前已申請過臨時保護身分，目前正等待庇護申請結果。ICE卻拘留了她，還試圖將她驅逐出境。她並非『罪大惡極』之人，驅逐她不會讓我們更安全。我們必須挺身而出。」