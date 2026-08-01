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怕愛國者技術被拿來對付美國 川普拒承諾烏克蘭自行生產

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上回答記者提問。（路透）
美國總統川普7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上回答記者提問。（路透）

美國總統川普3周前才提出將授權烏克蘭製造愛國者防空攔截飛彈，7月31日卻改變立場，不再承諾讓烏克蘭自行生產。他說，要把背後的技術「交出去並不容易」。

BBC與衛報報導，川普7月才在安卡拉舉行的北約峰會上表示，準備授權基輔在國內生產愛國者飛彈；澤倫斯基也稱，兩人7月28日在白宮會晤時，曾就此進行富有成效的討論。然而，川普在大衛營舉行的內閣會議上被問到是否準備授權時，態度卻不置可否。他說：「我們並未同意這件事。我們正在討論，但要把那種技術交出去並不容易。」

川普說：「這些武器非常了不起。我們在允許其他人製造時，必須非常謹慎。」他接著談到提供相關技術的風險：「我認為這種情況永遠不會發生，但你知道，你把那種技術交給一些人，他們有朝一日可能反過來對付你。你知道這是有可能的。」

川普解釋，愛國者攔截飛彈以「每小時約1萬3840公里」的速度飛行，並以一般車速作比較：「如果你開到時速97公里，就已經有點快了。」他接著回憶，有一次5枚飛彈「朝約旦」發射後依序遭到擊落，還將過程形容為「乒、乒、乒、乒」。

談到愛國者系統時，川普說：「沒有其他人擁有這種能力。」他接著表示，華府「將興建許多工廠」，在美國生產愛國者飛彈和戰斧巡弋飛彈，只是目前不會在烏克蘭生產。

愛國者被視為全球最佳防空系統之一，烏克蘭希望利用這套系統保護城市，抵禦俄羅斯無人機和彈道飛彈攻擊；全球愛國者飛彈供應短缺，加上華府與伊朗對抗期間消耗大量愛國者和戰斧飛彈庫存，烏克蘭過去一年來一直遊說美方提供更多攔截飛彈，並爭取自行生產的能力。川普改變立場可能令基輔感到不安，但他7月31日接受金融時報專訪時，就已改口表示，「不確定」是否授權烏克蘭生產愛國者攔截飛彈。

精華 FAQ

  • 他先前曾表示準備授權基輔在國內生產，但7月31日改口稱尚未同意，強調相關技術「交出去並不容易」，對是否放行態度明顯趨於保留。

  • 他認為愛國者屬於高度敏感軍事技術，一旦分享給其他國家，未來可能被反過來用於對付美國，因此主張在授權生產上必須非常謹慎。

  • 烏克蘭原本希望藉自行生產補足愛國者攔截飛彈短缺，以應對俄羅斯空襲；川普改變立場後，基輔恐怕更難取得穩定供應與自主產能。

烏克蘭 川普 北約

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