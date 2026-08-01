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「外國恐怖分子遣返法庭」設立30年首開庭 ISIS支持者母恐遣返

編譯尤寶琪／綜合報導
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國會在1996年設立的「外國恐怖分子遣返法庭」(Alien Terrorist Removal Court，ATRC)，首名被告30日出庭。德州一名47歲的母親面臨遣返，她的兒子和女婿因密謀發動受伊斯蘭國(Islamic State，ISIS)啟發的襲擊而被定罪，但她之前並未被指控犯下任何罪行。

「外國恐怖分子遣返法庭」的設立旨在加快「外國恐怖分子」被驅逐出境。根據該法庭的框架，美國可以以外國恐怖分子的罪名，並以低於刑事定罪的標準，試圖將非公民遣返出境。對該法庭的判決不服者，可向哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit)提起上訴。

47歲的納齊拉．哈吉．扎達(Nazira Haji Zada)居住在德州福和市(Fort Worth)，在本周稍早被逮捕。司法部稱她為「一個阿富汗家族的大家長」。

司法部於7月15日提交將她驅逐出境的申請，理由是她參與在2024年大選日製造大規模槍擊的陰謀，以擾亂選舉。此案將由明尼蘇達聯邦法官埃里克森(Joan Ericksen)擔任首席法官進行審理。

政府指控，在選舉日攻擊之前，納齊拉已簽約出售自家住宅，並購買了她與其餘子女前往阿富汗喀布爾的單程機票。此外，納齊拉曾要求她的子女宣誓效忠伊斯蘭國，並且對這項攻擊陰謀提供支持。

由小布希總統任命的法官埃里克森指出，納齊拉是美國合法永久居民，而這是起「法院休眠30年」才審理的「首例」案件。「這不是刑事案件，而是民事案件。」她說。

法利立即抨擊司法部試圖驅逐納齊拉的行為違憲。他說：「整個計畫違反了正當程序，而且違憲。」

他稱這項程序侵犯了納齊拉受憲法第一、第四、第五和第六修正案保護的權利，並表示這種做法「繞過刑事訴訟程序」。

法官駁回了納齊拉律師提出的立即釋放動議，但表示，她將在未來審理辯方對本案訴訟程序所提出的各項挑戰。

精華 FAQ

  • 案件在1996年設立、卻沉寂30年的「外國恐怖分子遣返法庭」審理，這是該法庭首次真正開庭處理遣返申請，象徵美國以民事程序加速驅逐外國恐怖分子的機制正式啟用。

  • 她是住在德州福和市的47歲永久居民納齊拉．哈吉．扎達。司法部指稱她參與2024年大選日大規模槍擊陰謀，曾協助計畫、要求子女效忠ISIS，並安排一家人前往阿富汗。

  • 辯方認為政府以低於刑事定罪標準處理案件，等同繞過刑事訴訟程序，侵犯納齊拉受憲法第一、第四、第五和第六修正案保障的權利，因此整個遣返計畫違反正當程序且違憲。

德州 遣返

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