簽證保證金永久化 50國公民申請美簽最高須繳2萬元

國務院將要求來自50國申請美國簽證要繳交2萬美元保證金。圖為在美國使館排隊申請簽證的民眾。（美聯社）

國務院 的一項試辦計畫將轉為永久性政策。根據該計畫，主要來自非洲的50個國家公民在申請美國簽證 時必須繳納保證金，且最高金額將調升至2萬元。

美聯社報導，7月31日發表於聯邦公報(Federal Register)的公告草案指出，先前為期將近一年的試辦計畫評估提供了充足的資料，顯示簽證保證金能有效促使申請人遵守簽證規定，因此決定將其轉為永久性政策。

先前試辦計畫的保證金上限設為1萬5000元，領事官員可酌情調降至5000或1萬元。而最終的正式法規將最高金額提高至2萬元，並取消5000元的最低繳納額度。

此計畫規定持有名單內國家護照的申請人，必須先繳納這筆保證金，才能接受商務及觀光簽證(即B1和B2簽證)面試以赴美旅行。若簽證申請遭拒，保證金將會退還；若簽證獲批，只要當事人遵守簽證條款，這筆費用也將予以退還。

川普政府為了打擊逾期居留問題，去年8月推出這項計畫，也是其縮減非法移民 的廣泛政策之一環。政府估計逮捕並驅逐一名逾期居留遊客的成本，每人約需花費1萬8000元。國務院官員讚揚此計畫的成效。公告指出2024年度名單內50國的遊客中，有將近45500人逾期居留；到保證金試辦計畫推行的前10個月內，來自這些國家的逾期居留人數便降到50人以下。

根據政府預測以及該計畫首年的統計數據，國務院最初預計約有2000名簽證申請人會被要求繳納保證金。然而國務院隨後發現，實際需要繳納的申請人高達約2萬名。這些申請人近半選擇不繳納，導致名單內國家的公民獲發商務及觀光簽證的數量大幅減少了83%。國務院公告指出：「此最終法規有助於持續減少受影響國家之國民的B1/B2簽證申請需求。」

批評人士指出，這項政策對來自貧困國家、想去美國探親、求學或尋求商機的人來說，施加了不必要且沉重的負擔。永久政策訂於3日正式發布，屆時名單上可能會增加更多國家，詳細名單可在travel.state.gov查詢。