利用西班牙情勢打反移民牌 川普：若民主黨勝選 美國恐重演災難

川普總統31日在大衛營表示，如果民主黨勝選就可能出現摩洛哥移民湧入西班牙休達的場面。（路透）

約6萬名來自摩洛哥的移民 失控湧入北非的西班牙飛地休達(Ceuta)之際，川普 總統藉機大打「反移民牌」警告說，倘若民主黨 在期中選舉獲勝，類似西班牙休達的移民危機就有可能會在美國上演，情況甚至可能更糟。

川普31日在大衛營(Camp David)向媒體表示，突然湧入休達的大量移民是場「災難」，摩洛哥邊境爆發混亂局面的駭人畫面「看起來像是一場入侵」。

川普說：「如果共和黨人沒能當選，同樣的事也會發生在我們身上，而且情況會更糟；規模更大，更容易進來。儘管我們已經依據我之前的承諾，建造了數千哩邊境圍牆，擁有全世界最安全的邊境；但如果我們不執政，國家就會遭大規模入侵，屆時連西班牙都會相形見絀。」

西班牙爆發的移民潮源於該國最高法院本月初裁決，禁止對經由海路抵達的移民實施與經由陸路或攀爬邊界圍籬者一樣的「即時遣返」措施。西班牙社會黨政府幾個月前還啟動計畫，給予約50萬名非法移民合法身分。

川普抨擊西班牙政府的新政策「管理不善」和「軟弱無力」、法律「太過自由」。他說：「他們通過了幾項法律，聰明的人讀了這些法律和其他國家的資料，就泳渡三哩或用別的方式進入西班牙。沒人見過這種景象。但與美國即將發生的事相比，這還算好的。」

川普31日告訴福斯新聞：「太可怕了。記住那張照片。要是錯的那一方上台，三年後我們就會變成那樣。如果民主黨上台，你們的日子就不好過了。」

國務院則在官方帳號指出，西班牙移民政策失敗，直接導致其今日的人道災難。國務院寫道：「美國與西班牙人民及所有歐洲人民站在一起，反對這種對其主權和人權的嚴重侵犯」，「這起令人無法接受的事件，是西班牙政府蓄意促成、讓大規模非法移民方便湧入歐洲的直接後果。」

國務院承諾支持同樣希望打擊移民的外國盟友，「我們正考慮採取行動，保護國內外美國公民免受此威脅，並隨時準備協助其他正在考慮類似方案的歐洲盟友。」