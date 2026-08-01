7州供水系統遇駭 明州案疑出自伊朗 川普：怪明州長無能

明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)和環境保護署(EPA)30日發出警告，本周至少有七個州報告其公共供水系統網絡遭遇駭客攻擊。光是明尼蘇達州27日及28日就有逾30個供水系統網路被駭。FBI調查懷疑明州 案可能與伊朗 有關；當局正在調查伊朗是否是幕後黑手。但川普 總統表示，他不認為該把責任怪到伊朗頭上，「要怪得怪明州及其州長太無能。」

川普31日在大衛營(Camp David)內閣會議上向媒體表示，「聽說明尼蘇達州發生了網路攻擊，他們把責任怪給伊朗。我可不這麼認為。我認為，要怪得怪明尼蘇達州太過無能。」「明州和那個腐敗的州長喜歡說：『哦，是伊朗幹的。』伊朗該感到慶幸才對；伊朗要擔心的問題比明州嚴重得多。」

面對川普指責，明州民主黨州長華茲(Tim Walz)31日於社媒反駁道，「川普非常清楚誰該對這次攻擊負責，他也知道還有其他州受到攻擊。這就是現代戰爭的樣子；這也顯示，根本沒有什麼打贏伊朗戰爭的計畫。」

美國廣播公司（ABC）及國家廣播公司（NBC）報導，FBI和EPA在聯邦公共服務公告中警告全國各地公用事業公司，駭客正試圖破壞關鍵供水基礎設施；本周至少有七個州報告公立供水系統遭網路攻擊，其中一些惡意活動破壞了供水營運。

聯邦公告沒有具體提及哪些州遇駭，也沒有公開將這些惡意活動歸咎於特定攻擊者。但公告指出，惡意網路攻擊者的目標是市政供水企業使用的特定品牌控制系統，FBI和EPA敦促所有系統運作者採取預防措施。

針對駭客攻擊明州30多個市政供水設施，執法官員指出，明州攻擊案明顯有伊朗涉案特徵；全案仍在調查中。明州資訊科技服務局(MNIT)表示，駭客自遠端進入網路設備，更改IP位址和密碼，導致公用事業公司失去監控能力。但沒有跡象顯示相關攻擊汙染了任何市政供水系統。

本周稍早，威斯康辛州自然資源廳曾向該州用戶發出公告並提及明州系統遇駭事件指稱，情報官員認為「威州系統可能容易受到惡意網路駭客攻擊；需立即採取行動，以防對系統造成潛在嚴重影響」。

NBC報導，這些警告凸顯的是：在伊朗衝突軍事升級、美國尚無法擺脫與以色列共同發動的戰爭之際，美國部分基礎建設系統，極易受到敵對勢力干擾。

明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯社)