我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

7州供水系統遇駭 明州案疑出自伊朗 川普：怪明州長無能

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯...
明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)和環境保護署(EPA)30日發出警告，本周至少有七個州報告其公共供水系統網絡遭遇駭客攻擊。光是明尼蘇達州27日及28日就有逾30個供水系統網路被駭。FBI調查懷疑明州案可能與伊朗有關；當局正在調查伊朗是否是幕後黑手。但川普總統表示，他不認為該把責任怪到伊朗頭上，「要怪得怪明州及其州長太無能。」

川普31日在大衛營(Camp David)內閣會議上向媒體表示，「聽說明尼蘇達州發生了網路攻擊，他們把責任怪給伊朗。我可不這麼認為。我認為，要怪得怪明尼蘇達州太過無能。」「明州和那個腐敗的州長喜歡說：『哦，是伊朗幹的。』伊朗該感到慶幸才對；伊朗要擔心的問題比明州嚴重得多。」

面對川普指責，明州民主黨州長華茲(Tim Walz)31日於社媒反駁道，「川普非常清楚誰該對這次攻擊負責，他也知道還有其他州受到攻擊。這就是現代戰爭的樣子；這也顯示，根本沒有什麼打贏伊朗戰爭的計畫。」

美國廣播公司（ABC）及國家廣播公司（NBC）報導，FBI和EPA在聯邦公共服務公告中警告全國各地公用事業公司，駭客正試圖破壞關鍵供水基礎設施；本周至少有七個州報告公立供水系統遭網路攻擊，其中一些惡意活動破壞了供水營運。

聯邦公告沒有具體提及哪些州遇駭，也沒有公開將這些惡意活動歸咎於特定攻擊者。但公告指出，惡意網路攻擊者的目標是市政供水企業使用的特定品牌控制系統，FBI和EPA敦促所有系統運作者採取預防措施。

針對駭客攻擊明州30多個市政供水設施，執法官員指出，明州攻擊案明顯有伊朗涉案特徵；全案仍在調查中。明州資訊科技服務局(MNIT)表示，駭客自遠端進入網路設備，更改IP位址和密碼，導致公用事業公司失去監控能力。但沒有跡象顯示相關攻擊汙染了任何市政供水系統。

本周稍早，威斯康辛州自然資源廳曾向該州用戶發出公告並提及明州系統遇駭事件指稱，情報官員認為「威州系統可能容易受到惡意網路駭客攻擊；需立即採取行動，以防對系統造成潛在嚴重影響」。

NBC報導，這些警告凸顯的是：在伊朗衝突軍事升級、美國尚無法擺脫與以色列共同發動的戰爭之際，美國部分基礎建設系統，極易受到敵對勢力干擾。

明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯...
明尼蘇達州30多個市立供水設施遭網路駭客攻擊，圖為明州樸利茅斯一處供水塔。(美聯社)

精華 FAQ

  • FBI與EPA指出，本周至少有7個州的公共供水系統遭到網路攻擊，其中明尼蘇達州最嚴重，27日及28日就有逾30個供水系統被入侵。

  • 調查人員認為，攻擊手法與先前被視為具伊朗涉案特徵的行動相符；但聯邦公告並未公開指認特定攻擊者，案件仍在持續調查中。

  • 川普認為責任不該怪伊朗，而是明州政府與州長無能；明州州長華茲則反駁，稱川普明知幕後責任者與其他受攻擊州，卻選擇政治化此事。

伊朗 明州 川普

上一則

利用西班牙情勢打反移民牌 川普：若民主黨勝選 美國恐重演災難

下一則

加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉

延伸閱讀

美多州水務系統遭駭 疑與伊朗有關 官方籲業者斷網

美多州水務系統遭駭 疑與伊朗有關 官方籲業者斷網
川普傳漸失談判信心 轉「復仇模式」欲擊潰伊朗意志

川普傳漸失談判信心 轉「復仇模式」欲擊潰伊朗意志
連13天後… 川普暫停空襲 伊朗同步喊休兵

連13天後… 川普暫停空襲 伊朗同步喊休兵
美情報評估曝川普陷兩難 再炸也難逼伊朗讓步

美情報評估曝川普陷兩難 再炸也難逼伊朗讓步

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說