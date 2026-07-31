刻意製造缺席？「超級大庭」被控淪快速遣返工具 芝遣返數破紀錄

移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

由於現階段執政當局頻頻推出日益嚴苛的移民 政策，移民權益組織指控其中號稱「有效解決移民積案」的「超級移民大庭」(mega master hearings)，儼然成為當局最新落實「快速遣返 」的變相工具。

移民權益團體30日在芝加哥 移民法庭大樓前發生，芝加哥移民法庭7月發出的遣返令數量創下全美最高紀錄，當月已經超過7000人收到遣返命令，其中大量案件屬於「缺席遣返令」(in absentia removal orders)。而這與近期實施「超級移民大庭」有關，大量移民案件被集中安排在短時間內審理，導致許多人無法如期報到，面臨缺席遣返的高風險。

移民法律團體對此疾呼，所有正在進行移民案件的人，應每周至少查詢一次EOIR案件狀態，確認是否有新的聽證日期或通知；若有疑問，應盡早尋求法律協助，以避免因錯過開庭而面臨缺席遣返令。

移民倡議組織Sanctuary Working Group代表惠勒(Emily Wheeler)表示，過去四個月來，芝加哥移民法庭開始大量安排所謂「mega masters」，也就是將原本正常數量的案件增加一倍、兩倍，甚至四倍，同時安排大量移民進入同一間法庭，加速整體審理程序。

她指出，部分原定於2027年或2028年的聽證日期，被突然提前至15天後舉行。對於即時查到自己在司法部移民審查執行辦公室(EOIR)案件狀態者，或收到郵寄通知的人來說，準備時間已經極為有限；但更多人因根本不知道被安排聽證，最終被法院以缺席方式直接發布遣返令。

惠勒表示，自今年3月起，芝加哥移民法庭發布的遣返令數量已增加一倍以上。2024年，芝加哥移民法官結案案件中，僅約34%以遣返令收場；但到了2026財政年度，目前約81%的結案案件以遣返令結束，這包括缺席遣返或出庭後裁定遣返。

●移民律師籲勤查EOIR狀態

移民權益組織Resurrection Project的拉希德(Diana Rashid)提醒，所有有移民法庭案件的人，都必須定期查詢EOIR案件狀態網站，因為聽證日期可能在極短時間內變更。此外，移民也有責任確保移民法庭及相關機構持有自己最新地址，以免錯過法院通知。

拉希德表示，一旦未出席移民聽證，很高機率遭法院發布缺席遣返令，等同自動啟動遣返程序。已錯過聽證並收到缺席遣返令，儘管在部分情況下仍可能透過提出「重新開案動議」(motion to reopen)尋求補救，但目前現實是通過機率並不高。

伊州移難民權益聯盟(ICIRR)法院觀察志工柯廷(Katie Curtin)表示，法院觀察員近來看到許多令人擔憂的變化。她指出，今年7月僅芝加哥這座移民法庭，就有超過7000人遭遣返，是全美所有移民法院中最高的數字。

柯廷表示，在規模聽證中，單一法庭可能一次要求超過100人出庭。突然提前的聽證日期，讓移民往往沒有足夠時間安排請假、照顧孩子或準備交通。而部分移民即使準時抵達法院，也可能因人潮過多、無法找到正確法庭或沒有聽見自己的名字被叫到，而遭法官認定缺席。

全國移民司法中心(National Immigrant Justice Center, NIJC)律師李維(Benjamin Levey)表示，芝移民法庭發出的遣返令中，超過四分之三是在當事人缺席情況下發布。李維說，許多人不是故意不到庭，而是不知道自己有聽證。

前移民法官、現為美國公民自由聯盟伊州分會(ACLU of Illinois)成員的科爾(Sam Cole)表示，移民法官隸屬司法部，而非獨立司法體系。他表示，現階段行政部門對法院運作影響重大，就他所知，包括芝加哥在內，全美已有多名移民法官因未遵守當局最新規定遭移除職位。

芝加哥移民法庭位於55 E. Monroe St.。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州移難民權益聯盟(ICIRR)法院觀察志工柯廷(Katie Curtin，前左一)表示，今年7月僅芝加哥這座移民法庭，就有超過7000人遭遣返。(特派員黃惠玲／攝影)