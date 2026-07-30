有川普照的美國護照 八月在華府以外地區發放

川普是首位出現在美國護照上的在世總統，印在護照內頁上的肖像顯得表情嚴肅。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國務院宣布，8月起將在全國多個護照辦理機構發放印有川普肖像的250周年限量版護照，並額外加印25萬本供民眾申請。

國務院30日透過聲明宣布，除首都哥倫比亞特區以外的美國公民，很快就能獲得上面印有總統川普 肖像的獨立250周年限量版美國護照 。

國務院全國27個護照辦理機構，將於8個月開始提供換發這款特別版護照。此前，這款限量版護照僅限在華府 護照辦公室現場辦理。

川普是首位出現在美國護照上的在世總統，印在護照內頁上的肖像顯得表情嚴肅。

這款護照是川普將他的名字和肖像加到建築物、文件和其他顯眼紀念物上的最新例證。美國鑄幣局已開始生產一枚鍍金紀念幣，以慶祝獨立250年，而川普的肖像也會出現在這枚紀念幣上。此外，也有人試圖將川普的簽名印在所有新版美國紙幣上，這做法也是在任總統的首例。

「由於需求旺盛，國務院將額外發放25萬本特別紀念護照，」聲明中表示，「全美各地的美國民眾現在都有機會申請這款被稱為『愛國者護照』的特別護照。」

科羅拉多州森特尼爾(Centennial)、芝加哥、達拉斯、底特律、紐奧良、紐約和康乃狄克州 史丹福(Stamford)的護照辦公室，將於8月8日起提供川普護照。 8月稍後，還將有更多護照辦公室加入提供護照的行列。

想要申請特製護照的人，必須在國務院護照網站指定的日期當天親自前往辦理。申請普通護照的人則必須在不同的日期申請。

這款紀念護照的內頁印有川普的肖像，肖像下方是他簽名的金色印章。封面頂部以醒目的金色字體印有「美利堅合眾國」(United States of America)，底部則印有「護照」(Passport)字樣，與現行標準護照封面的字體順序顛倒。

此外，封底底部還印有一面金色覆膜的美國國旗，國旗上環繞著五角星排列成的數字「250」。

目前美國護照上印有的總統頭像的只有以霜頁呈現的南達科他州拉什莫爾山(Mount Rushmore，俗稱「總統山」)上華盛頓(George Washington)、傑佛遜(Thomas Jefferson)、老羅斯福(Theodore Roosevelt)和林肯(Abraham Lincoln)等四位元首。