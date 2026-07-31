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川普2.0砍180萬合法移民 學者：美回歸19世紀白人國家

記者顏伶如／綜合報導
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川普二次任期以來，已有180萬移民的身分遭剝奪。圖為司法部掛出的川普頭像。(路透...
川普二次任期以來，已有180萬移民的身分遭剝奪。圖為司法部掛出的川普頭像。(路透)

MS Now新聞網站30日報導，以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分(de-legalized)，如今面臨驅逐返鄉的命運，其中許多人表示回到原籍國將無法生存。

來自海地的47歲婦人法拉·賴瑞厄(Farah Larrieux)花16年在美國立足，在佛羅里達州米拉馬爾(Miramar)經營通訊生意，也在餐旅業兼差打工，希望生活過得更好。

最高法院今年6月25日裁定川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分(temporary protected status)，賴瑞厄說，一夜之間美國夢變成一場噩夢。

根據移民倡議團體彙整數據以及國土安全部公開資料，川普第二任期以來共有180萬名合法移民遭到剝奪合法身分，賴瑞厄便是一例。受到剝奪合法身分影響的不只是TPS計畫參加者而已，實際人數可能遭到低估，因為還包括在拜登執政期間透過CBP One手機應用程式獲得假釋身分的移民，還有針對古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉公民另外成立的假釋計畫。

報導指出，這些透過合法管道進入美國的移民群體，在醫療業、餐旅業工作或成為小型企業負責人，但現在面臨要回去某些移民聲稱恐將無法存活的國家。

姓氏保密的海地移民瑪麗絲(Maryse)受訪時說，若遭驅逐等於是回到「戰區」。

俄亥俄州移民律師李奧波德(David Leopold)表示，政府同時阻止擁有合法身分的移民申請延期或變更身分，這場剝奪合法身分行動彷彿像「打了類固醇」(on steroids)一般加強推出。

科羅拉多大學法學院(University of Colorado Law School)憲法與移民法教授谷拉塞卡拉姆(Pratheepan Gulasekaram)說，這場剝奪合法身分行動就是創造陰影人口(shadow population)的方式，將產生非法滯留美國的一個族群，「他們想方設法、花費大量時間躲避移民執法，絕對不願面對遭到驅逐之後可能碰上的可怕後果」。

谷拉塞卡拉姆說，這場全面驅逐的行動等於回歸1800年代與1900年代初期的美國，當時美國正朝著成為白人國家而發展，特別是由西歐、北歐白人組成的國家。

精華 FAQ

  • 根據移民倡議團體與國土安全部資料，川普第二任期以來約有180萬名合法移民遭剝奪合法身分，涉及TPS、CBP One假釋與其他假釋計畫。

  • 受影響者包含臨時保護身分TPS持有人、透過CBP One獲得假釋者，以及古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國的特定假釋移民。

  • 教授認為這是在創造陰影人口，迫使人們躲避移民執法，並形容美國正回歸19世紀、20世紀初朝白人國家發展的排外邏輯。

移民 川普 敘利亞

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