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參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

記者胡玉立／綜合報導
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佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇...
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

前國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)29日在共和黨主導的參院委員會聽證會上，援引憲法第五修正案賦予的「反對自證其罪」權利，上百次拒絕回答參議員提出有關他應對新冠疫情的問題。聽證會場面火爆且充滿爭議，多年來兩黨因疫情起源和應對措施而生的分歧，進一步加劇。

分歧加劇 佛奇援引緘默權

美聯社及路透報導，這場聽證由參院國土安全與政府事務委員會主席、共和黨參議員保羅(Rand Paul)召集並傳喚佛奇宣誓作證。保羅與佛奇素來不睦；保羅一直認為佛奇過去在國會作證時撒謊，應接受刑事調查。新冠疫情導致美國逾110萬人死亡，引發保守派人士長期指責。

現年85歲的佛奇曾領導國家過敏與傳染病研究所長達38年，已於2022年退休。佛奇協助領導全國應對新冠疫情曾引發高度爭議，2025年初獲民主黨總統拜登特赦。

佛奇批保羅：執著想起訴我

佛奇29日出席共和黨主導的參院委員會聽證會。(美聯社)
佛奇29日出席共和黨主導的參院委員會聽證會。(美聯社)

這場聽證會長約三小時，佛奇在開場白中指責保羅發起「瘋狂」運動，「執著地想起訴我」。佛奇說：「他把我叫到委員會的唯一目的，就是想讓我說些什麼，以此實踐他多次公開作出的承諾—把我送進監獄。」

保羅揚言下周表決藐視案

由共和黨參議員保羅主導對佛奇的聽證會29日舉行，火藥味濃厚，保羅在聽證會之前還公...
由共和黨參議員保羅主導對佛奇的聽證會29日舉行，火藥味濃厚，保羅在聽證會之前還公開佛奇一千頁的日記。（歐新社）

面對多名共和黨參議員憤怒、甚至帶有嘲諷意味的質詢，佛奇不斷拒絕作答，暫時避免被控作偽證；但他的律師舍特勒(David Schertler)被保羅逐出聽證會現場。保羅表示，委員會已安排下周表決是否認定佛奇藐視國會。

共和黨議員批評佛奇在新冠疫情期間提出的建議，指控他在封鎖措施等議題上提供有害的建議，並且對於新冠病毒的起源未能坦白交代。

與此同時，民主黨人大力讚揚佛奇在疫情期間的努力付出，並指這場聽證是出於政治動機，旨在陷害佛奇，佛奇不該受此對待。

佛奇日記 聽證會前被公開

在聽證會召開前，保羅還公布了佛奇在疫情期間寫下的1141頁日記。保羅在社媒指出，佛奇日記記錄了他早期研究病毒起源的努力，「私下寫出的內容和他向全國公布的內容截然不同」。

川普：佛奇口罩、封鎖錯誤

川普總統29日稍早於社媒發文指稱，他在疫情期間不再依賴佛奇，是因為他認為佛奇在口罩、封鎖等議題做了錯誤決定，並稱他看了整場聽證。衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)則表示，衛生部在政府財產中發現了佛奇日記，然後交給參院委員會。

這是佛奇自2022年退休後第二度回到國會討論疫情起源問題。逾150位傳染病專家及科學家在聽證前發表公開信聲援佛奇。

精華 FAQ

  • 他援引憲法第五修正案的反對自證其罪權利，對參議員提出的多項新冠相關問題一律不作答，以避免在後續調查或訴訟中產生法律風險。

  • 保羅指控佛奇過去作證時撒謊，還稱其應受刑事調查；他並表示委員會將在下周表決，決定是否認定佛奇藐視國會。

  • 共和黨批評佛奇在封鎖、口罩與病毒起源問題上提供有害或不透明的建議；民主黨則認為聽證帶有政治動機，強調佛奇對防疫的貢獻。

佛奇 參院 共和黨

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