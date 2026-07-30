參院新冠聽證／佛奇有拜登特赦令「藐視國會」有罪嗎

議員助理29日手持放大版的前總統拜登對佛奇的特赦令。（路透）

素來不睦的共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)與前國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長佛奇 (Anthony Fauci)，29日在參院 國土安全與政府事務委員會聽證會上過招，鬥智又鬥法。佛奇援引第五修正案權利，拒絕回答任何可能「自證其罪」的問題；保羅則稱佛奇將因此承擔「後果」，委員會8月5日將表決佛奇是否藐視國會。情況顯然相當複雜。

政治新聞網站Politico報導，憲法第五修正案賦予公民避免因發表言論讓自己受到指控的權利；拒絕在國會聽證會上回答問題，通常不會產生任何後果。但佛奇情況比較特殊，因為早在2025年，時任總統拜登 已特赦佛奇2014年至2025年期間的所有公務行為；這表示佛奇不會因為保羅試圖盤問與疫情相關決策或行動，而受到聯邦刑事起訴。

共和黨人指稱，佛奇不能以害怕被起訴為由，拒絕回答任何有關赦免涵蓋時期的問題。但理論上，佛奇還是可能因為向委員會作出虛假陳述而面臨州或地方或聯邦起訴。佛奇表示，他確信保羅的目的就是要刁難他、進而引發作偽證指控。

讓情況更複雜的是，國會有權以藐視罪懲處拒絕配合的證人。參院可對佛奇提起民事藐視制裁，申請法院下令佛奇作證，並對他處以罰款或監禁。理論上，參院還可命令警衛逮捕並拘留佛奇；但這項「固有藐視」權力近百年來不曾使用過。

參院還可追究刑事藐視責任，透過表決將此案移交司法部提起訴訟。川普的兩位前幕僚納瓦羅(Peter Navarro)和班農(Steve Bannon)因為拒絕在國會1月6日調查委員會作證，被判犯下藐視輕罪。但他們與佛奇不同之處在於，他們拒絕出席作證，援引的是行政特權而非第五修正案權利。兩人均被判處四個月監禁。

在保羅於聽證中表示佛奇將面臨後果後，佛奇的律師舍特勒(David Schertler)試圖發言，辯稱憲法應保護其當事人。保羅隨即命令保全將舍特勒帶離聽證室。舍特勒為此聲明表示，「保羅參議員竟因律師提出正當法律論點而將他排除在外，令人震驚。這證明此次聽證會毫無根據且具報復性質，也證明保羅對佛奇挾帶個人恩怨。」

拜登在卸任總統之前，曾頒布給佛奇特赦令，以免他被刑事追訴。（美聯社）