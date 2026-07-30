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參院新冠聽證前 佛奇1100頁日記被公開 曾沾沾自喜成全國焦點

記者顏伶如／綜合報導
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佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇...
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

前任國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長暨前白宮疫情因應小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)，29日出席參院國土安全暨政府事務委員會聽證會之前，委員會主席保羅(Rand Paul)周末期間公布1100多頁文件日記，質疑佛奇是否對於新冠病毒起源誤導社會大眾。

保羅公布的文件來自2019年12月至2022年12月之間的佛奇私人日記，內容包括佛奇對新冠病毒起源的個人想法、白宮狀況室與新聞簡報室發生事件紀錄，以及佛奇因為新冠疫情與其他公共衛生事件大量接受媒體訪問的紀錄。

參議員29日準備了大量資料質詢佛奇，但佛奇一概引用憲法第五修正案拒絕回答。（歐新...
參議員29日準備了大量資料質詢佛奇，但佛奇一概引用憲法第五修正案拒絕回答。（歐新社）

保羅對佛奇發出傳票要求赴委員會作證，說明率領疫情因應小組期間的決策。保羅先前對媒體表示，傳喚佛奇的目的是讓他對疫情期間監督不力負責。保羅過去曾主張佛奇應該坐牢，但佛奇獲得前總統拜登任期結束之前給予預先特赦(preemptive pardon)。

佛奇日記包括以下重點。

新冠病毒起源 誤導之嫌

佛奇長期主張新冠病毒最可能的起源，是由動物傳播給人類，也就是所謂的「跨物種傳播」理論。但佛奇日記寫道，在2020年2月的辯論中，12名科學家對於最可能的狀況為何並未達成共識，有 2 人認為病毒是自然產生的；其餘成員則認為病毒可能曾在實驗室中被研究或操作，「我們不能放棄這種可能」。

保羅28日對媒體說，從沒見過有人的公開發言與私底下真實想法如此南轅北轍。

佛奇2020年1月26日在日記寫道，武漢市場驗出病毒的幾周之前，感染就已開始傳播；市場是病毒傳播的「放大器」，而非最初發源地。保羅認為佛奇有誤導之嫌。

共和黨參議員保羅公布佛奇在防疫期間的日記，對自己成為全國關注焦點沾沾自喜。圖為共...
共和黨參議員保羅公布佛奇在防疫期間的日記，對自己成為全國關注焦點沾沾自喜。圖為共和黨參議員霍利（左）在聽證會上發言。（美聯社）

形容川普記者會「胡扯」

佛奇在日記中把川普總統出席的新聞記者會描述為「讓人痛苦不堪的扯東扯西」以及「意識流」(stream of consciousness)。佛奇也寫道，川普2020年競選期間一直「胡說八道」，並說川普「真的很丟臉」。

回顧上電視、與名人互動

85歲的佛奇對於身為國家防疫代表人物那段時間感到自豪，也為媒體報導讓他因此成名感到沾沾自喜。他在日記中多次描述與芭芭拉·史翠珊(Barbara Streisand)、茱莉亞·羅勃茲(Julia Roberts)等名人的往來情形，回顧數十次登上全國電視網的紀錄以及每周與媒體記者的互動。他寫道：「我是全國最有名、討論度最高的人，也是全世界辨識度最高的人。」

精華 FAQ

  • 保羅在佛奇出席參院聽證前，公布1100多頁日記，意在質疑他是否在新冠病毒起源與疫情應對上誤導社會，並為其任內監督不力追究責任。

  • 日記寫到，2020年2月多位科學家對病毒來源未有共識，部分人認為可能與實驗室研究或操作有關；佛奇也曾寫下市場更像傳播放大器，而非最初發源地。

  • 佛奇表示自己對成為防疫代表感到自豪，也對媒體關注相當受用，甚至稱自己是最有名的人之一；他同時批評川普記者會混亂、競選言論胡說八道且很丟臉。

佛奇 參院 疫情

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