參院新冠聽證／佛奇援引第五修正案 免於自證其罪

佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

憲法第五修正案保障人民「不得被迫自證其罪」，這項權利可追溯至17世紀英國普通法。無論是刑事被告、證人或出席國會聽證會的證人，均可援引此權利拒絕回答可能入罪的問題。

美聯社報導，在第五修正案的保障範圍內的「不自證己罪」(self-incrimination)權利，多年來透過電視上的法律與警匪劇及廣受關注的實際案例已廣為大眾所知。該修正案還包含正當法律程序的權利，並保障不得因同一罪行受到兩次追訴。不僅如此，它也滲入文化之中，「行使第五修正案權利」(Pleading the Fifth)已成為慣用語，常用於拒絕回答可能令人尷尬的問題。

這項基本原則並非美國獨有，起源可追溯至17世紀的英國普通法。在憲法起草之時，這項權利與其他修正案一同被保障，用來約束新成立的聯邦政府 權力。第五修正案與其他幾項修正案主要針對刑事司法議題，其他修正案則包括請求律師協助、迅速審判的權利及禁止殘酷與異常刑罰。

美國刑事司法體系的核心理念之一是「無罪推定」，也就是說在證明有罪之前，人民應被視為清白，而且證明有罪的責任落在控方。如果沒有避免自證其罪的權利，人民可能被迫證明自己的清白，而非由控方證明有罪。

在刑事案件中，如果被告援引該修正案並拒絕作證，陪審員必須被告知：「沉默不代表有罪」。但民事案件中，拒絕作證則可能被解讀為對當事人不利。不過，在刑事案件中，即使陪審員被告知這不代表被告有罪，仍可能認為拒絕作證與被指控的行為有關。

證人也可行使第五修正案權利並回答其他問題，只不過對被告而言，作證沒有選擇性，只能一概回答或一概拒答。

第五修正案的使用也出現在國會聽證會上，當被傳喚宣誓作證的人基於擔心所言可能被用於某種刑事程序時，也會援引該權利。例如在共和黨領導的參院 委員會就他如何應對新冠疫情舉行的聽證會上，前白宮疫情顧問佛奇 (Anthony Fauci)援引第五修正案拒絕回答問題。

2022年，川普首次總統任期結束離開白宮時，他在紐約針對川普集團的民事案件作證時，也多次援引第五修正案。更早的1950年代，參議員麥卡錫(Joe McCarthy)舉行反共聽證會時，部分證人在接受訊問時也曾援引該修正案。