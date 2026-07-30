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美公民遭海關查手機 他靠「脅迫密碼」刪光成被訴首例

記者顏伶如／綜合報導
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一支智慧型手機螢幕顯示「GrapheneOS」作業系統的標誌，該系統的密碼可「刪...
一支智慧型手機螢幕顯示「GrapheneOS」作業系統的標誌，該系統的密碼可「刪除手機中的內容」。(路透)

美國公民圖尼克(Samuel Tunick)去年入境亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)時，面臨海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)攔下盤問，要求檢查手機。圖尼克後來提供給執法人員的一組號碼，其實是使用於緊急狀況保護隱私、俗稱「脅迫密碼」的「脅迫解鎖碼」(duress code)，觸發安卓(Android)手機GrapheneOS系統立即清光資料，結果遭到聯邦檢察官以妨礙司法重罪罪名起訴。紐約時報分析，這是利用「脅迫密碼」清光手機資料，結果遭到聯邦起訴的第一個已知案例。

根據聯邦刑事起訴書，圖尼克2025年1月24日從多明尼加返美時，在亞特蘭大被海關人員攔下。圖尼克曾經參加反對在喬州迪卡爾布郡(DeKalb County)興建「警察城」(Cop City)的示威活動，被聯邦機關列入恐怖主義觀察名單。

圖尼克的辯護律師指出，執法人員以正在調查兒童性虐待犯罪為由，在機場多次向圖尼克索取手機密碼，圖尼克則說必須有律師在場才願意答覆，但是找律師的要求遭到忽略。

後來圖尼克提供一組號碼給執法人員，輸入之後手機螢幕變黑，似乎完成重新開機，但這組號碼其實是「脅迫解鎖碼」，觸發GrapheneOS永久完全刪除手機資料。

聯邦檢察官指控圖尼克，「蓄意毀壞或損壞財產」以防手機遭到當局查扣的手段構成違法。

數位安全諮詢公司Granitt創辦人桑德維克(Runa Sandvik)對科技資訊網站TechCrunch表示，雖然多年來一直在倡議人士與媒體討論使用「脅迫密碼」緊急清空手機資料的潛在可能，但從沒見過真實案例。

桑德維克指出：「圖尼克的案例告訴大家，故意銷毀資料可能遭到政府指控，因此出入國境時最好不要隨身攜帶資料。」

圖尼克的辯護律師主張，執法人員獲得的任何證據或陳述都應該被法院排除，因為這些物證是在侵犯憲法保障權利的情況下取得。

根據聯邦法律，銷毀證據或轉移資產以防遭到政府扣押、向某人透露即將進行的搜查或監聽均屬重罪，最高將面臨五年有期徒刑以及罰金。這項法律適用於遭到搜查之前、搜查期間以及搜查之後。

精華 FAQ

  • 他在海關要求提供手機密碼後，輸入了會觸發GrapheneOS清除資料的脅迫解鎖碼，導致手機內容被永久刪除，檢方認定這是蓄意毀壞證據。

  • 紐約時報分析指出，這是目前已知第一起因使用「脅迫密碼」刪光手機資料，而遭到聯邦層級起訴的案例，對類似情況具示範意義。

  • 辯護律師表示，執法人員以調查兒少性虐待為由反覆索取密碼，但圖尼克要求律師在場未被理會，因此主張相關證據應被法院排除。

亞特蘭大 美國公民 Android

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