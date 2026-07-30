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川普宣布下個工程：225億改造華盛頓杜勒斯國際機場

編譯彭馨儀／綜合報導
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川普總統29日在白宮橢圓形辦公室宣布將斥資225億元改造華盛頓杜勒斯國際機場。(...
川普總統29日在白宮橢圓形辦公室宣布將斥資225億元改造華盛頓杜勒斯國際機場。(美聯社)

川普總統宣布將斥資225億元改造華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)，全面淘汰自動旅客捷運系統(Automated People Mover，APM)。繼新建白宮宴會廳及林肯紀念堂(Lincoln Memorial)附近的凱旋門後，這是川普下一個工程。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)表示，機場將以U型客運列車、中央步行隧道及自動步道取代旅客捷運系統，並在主航站樓旁興建一座可容納3萬2000輛車的高架停車場。川普以雷射筆指著效果圖表示，旅客在機場需步行令人抓狂的距離，使杜勒斯成為最糟糕的機場之一。川普強調，「這項改造讓華盛頓重現安全與美麗，我們將使杜勒斯機場成為世界一流。」

杜勒斯機場自1962年啟用以來，便依賴克萊斯勒公司(Chrysler Corp.)設計的19輛移動候機車接送旅客。啟用初期曾以「只需步行200呎即可上車直達飛機」為賣點，如今卻成為轉機旅客最不喜歡的環節，去年11月曾發生候機車碰撞造成18人受傷。

杜勒斯機場距離華盛頓市中心約25哩，是大華府主要門戶，與雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)同由華盛頓都會區機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)運營，距離更遠的巴爾的摩華盛頓國際機場(Baltimore/Washington International Airport，BWI)也提供國際航班，雷根機場是這三個機場中最便捷的，因此深受國會議員與當地居民歡迎，但主要運營國內航班。

杜勒斯機場曾於2000年啟動耗資數十億元的擴建計畫，包括新建兩座停車樓、第四條跑道、新候機大廳、新航管(Air Traffic Control)塔台及機場輕軌。

改造計畫需獲國會批准，預計最快明年春天動工，資金將由機場管理局及駐機場的航空公司共同負擔。不過即使這項計畫的大部分經費將由航空公司負擔，航空業分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)表示，納稅人仍可能需要負擔跑道升級、安全措施改善，以及興建新的海關與安檢設施等費用。

精華 FAQ

  • 川普宣布要斥資225億元改造華盛頓杜勒斯國際機場，並全面淘汰現有的自動旅客捷運系統，將其視為下一個大型工程。

  • 新方案將以U型客運列車、中央步行隧道及自動步道取代APM，並在主航站樓旁興建可容納3萬2000輛車的高架停車場。

  • 改造計畫仍需國會批准，最快可能明年春天動工；資金由機場管理局與航空公司分擔，但跑道、安全及海關安檢升級，納稅人仍可能要負擔部分費用。

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