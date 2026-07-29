川普今天在白宮橢圓形辦公室被媒體問及是否考慮對AI採取更嚴格的管控，他表示正在評估管制措施，但同時也要確保美國保持領先。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenAI測試期間失控發動網攻，引發AI安全風險疑慮。

OpenAI測試期間失控發動網攻，引發AI安全風險疑慮。 重點二： 川普稱政府評估AI管制，但不願過度限制以免落後中國。

川普稱政府評估AI管制，但不願過度限制以免落後中國。 重點三：美國國會推AI強制關閉法案，監管與競爭辯論升溫。

AI巨頭OpenAI 日前披露，旗下系統於測試期間失控發動網攻，引發外界擔憂人工智慧（AI）模型帶來的風險。川普 總統今天表示，其政府正在評估管制措施，但同時也要確保美國在此領域保持領先中國，直言「我們不想進行限制」。

外電先前報導，OpenAI上週披露，一個由旗下先進AI模型驅動的自主代理（agent）程式，在一次安全測試期間入侵了AI公司Hugging Face的系統。隨後又有消息傳出，另一間位在美國紐約的科技公司Modal Labs也有客戶遭波及。

先進AI模型引發安全疑慮之際，川普今天在白宮 橢圓形辦公室被媒體問及是否考慮對AI採取更嚴格的管控，他回應表示，「我們正在關注AI，正在評估管制措施」，但同時也要確保美國保持領先。

他指出，美國目前在AI領域大幅領先中國，而中國基本上沒有任何管制，「我們必須在兩者之間保持謹慎」。

川普還說，「我們不想進行限制」，以免突然之間被中國超越，「誰在AI領域獲勝，誰就是贏家，它的影響力就是這麼大，比以往的網際網路還要大」。

為因應強大AI模型恐造成的危險，美國國會議員近期提出「AI強制關閉法案」（AI Kill Switch Act），允許聯邦機構強制暫停AI模型運作。

對於美國應如何監管快速發展的AI技術及如何因應來自中國日益激烈的競爭，相關討論近來持續升溫，原因包括北京新創公司月之暗面本月推出Kimi K3模型，其能力已漸逼近OpenAI與Anthropic等美國公司的模型。（編輯：張芷瑄）1150730