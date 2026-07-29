近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

川普總統的新行政命令28日生效，法官可以不需要舉行聽證即直接遣返申請庇護者，可能衝擊45萬人。（路透）

國土安全部 28日推出新規並立即生效；新規定的目的是將美國公民及移民 服務局（USCIS）積壓的140萬件庇護 申請案減少近三分之一；多達44萬4724件案件可能直接移交司法部移民法官，法官獲授權無需舉行聽證即可駁回某些案件；眾多尋求庇護者可能在沒有申辯機會的情況下，直接被驅逐出境。

無需聽證即可駁回 簽證過期者 ICE在機場逮捕暴增

華盛頓郵報報導，將近45萬件直接移交移民法官的庇護申請案，大多涉及在美居住一年以上才提出庇護申請的個人。

川普政府聲明表示，庇護系統正面臨「危機」，有必要實施新規定。新規將接受公眾意見，稍後發布最終規則及相關回應。

USCIS局長艾德洛(Joseph B. Edlow)指出：「庇護系統長期被用來拖延時間或獲取工作許可，這項新規定有助確保資源用來及時審理真正的申請，而不是用在那些試圖利用系統漏洞的人身上。」

庇護申請是取得美國永久居留權並最終入籍的途徑。要符合庇護資格，申請人須證明在其祖國因種族、宗教、國籍、政治觀點等特徵而成為受迫害特定目標；他們必須通過背景調查，並在抵達美國後一年內提出申請。

川普總統上任伊始，便宣布美墨邊境遭「入侵」，禁止尋求庇護者進入美國。他還將矛頭指向已在美國居住者，其中包括數十萬合法入境並按照規定申請庇護的人。

此外，根據紐約時報取得國土安全部文件以及移民律師採訪，移民和海關執法局(ICE)與運輸安全管理局(TSA)擴大合作之下，聯邦執法人員正在機場加強逮捕簽證已經過期的外籍人士，其中許多人可能處於法律灰色地帶，因為正在等候延簽或申請綠卡，可能持有工作許可。

便衣移民幹員在機場報到櫃台或登機門迅速把鎖定目標帶走，最近幾周至少15個機場有執法行動，某些逮捕是悄悄進行，某些逮捕則被憤怒的同行旅客拍下，旅客與ICE幹員對峙的直擊影片在社群媒體流傳。

紐約時報採訪了最近在機場遭到拘留、來自十多個國家大約25名外籍人士的移民律師。正在等候工作簽證延簽的工程師、與美國公民結婚的新婚夫妻、前任互惠生(au pairs)、患有鐮狀細胞貧血症且正申請庇護的烏干達女子，都在機場遭到逮捕。

每年有數十萬移民與外籍訪客逾期居留。在過去，這些人除非犯罪，否則不會列入優先驅逐對象。正在申請簽證延簽或綠卡期間也極少遭到拘留。不過，川普總統任內情況出現變化，推出大規模驅逐行動，簽證過期逾期居留者一律視為非法。

根據網路流傳影片，曾任互惠生的27歲厄瓜多女子羅哈斯(Chantal Morales Rojas)7月20日登上從丹佛飛往奧克蘭的西南航空公司(Southwest Airlines)班機時被便衣幹員逮捕帶走，與她同行的友人則高聲喊叫求助。