亞太裔調查：華裔歸屬感較低 最擔心移民政策

亞裔在美國250年歷史裡有著卓越貢獻，但也有著長期遭到歧視的經驗。（美聯社）

亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation，TAAF)29日公布最新「亞太裔現況」(State of AAPIs)全美調查報告顯示，多數亞太裔均面臨經濟壓力，而在各族裔中，華裔 受訪者在社會包容度、美國身分認同、政府與媒體信任度以及移民 政策等面向，普遍比整體AAPI更悲觀。

逾半AAPI過去一年難存錢

這項針對全美1500名亞太裔成年人進行的調查，探討經濟、居住、安全、歸屬感及公共政策等議題。報告指出，51%的AAPI表示過去一年難以存錢或建立財務安全；43%擔心無法負擔食物、住房及水電等基本生活開銷，31%曾面臨安全、穩定住房困難。

調查結果顯示，54%的受訪者擔心就業相關問題，包括31%擔心技能未獲充分發揮，30%擔憂因經濟狀況減薪或失業，以及21%擔心職位被人工智慧(AI)取代。

調查也發現，30%的AAPI過去一年曾接受政府或社區援助，包括糧食劵補助(SNAP)、醫療補助(Medicaid，白卡)及兒童健康保險(CHIP)；其中16%曾使用SNAP。另有28%表示申請福利時曾遭遇困難。

此外，54%的AAPI表示，過去一年曾因族裔、外貌或移民身分而改變日常行為，例如隨身攜帶身分證件、避免前往特定地區等，以降低遭受歧視或執法盤查的風險。

僅6成華裔身為美國人為榮

整體而言，65%的AAPI人士感覺自己身為美國社會的一份子受到「相當程度」或「極大程度」的重視；43%的人認為目前在美國受到的對待「與其他人差不多」。

然而，華裔群體的感受顯著不同。有43%的華裔受訪者認為AAPI在當前美國社會中「不太受重視」或「完全不受重視」，顯著高於整體平均32%。

此外，僅23%的華裔認為AAPI在美國獲得良好對待，遠低於平均水平。

至於美國身分自豪感上，雖然整體有65%的AAPI對身為美國人感到「非常」或「極度」自豪(65歲以上高達 77%)，但華裔受訪者的比率較低，僅為60%。

另方面，整體高達76%的受訪者對身為 AAPI 感到自豪(本土出生者達 81%)；調查結果中，有65%的AAPI認為自己在美國社會受到相當程度的重視，但華裔有43%認為AAPI「不太受到重視」或「完全不受重視」。

在「AAPI是否受到公平對待」方面，43%的受訪者認為待遇與其他族群相同，30%稱受到良好對待。不過，僅23%的華裔認為AAPI受到良好對待，低於整體平均。

談到國家認同時，65%的AAPI表示自己「非常」或「極度」以身為美國人為榮，但華裔比率僅60%，低於平均值。

華裔對政府信任度偏低

報告指出，AAPI最信任全國大型博物館能正確呈現亞太裔議題(68%)，對主流媒體(50%)及聯邦政府(48%)的信任則相對有限。但同時僅有38%的華裔受訪者表示信任主流新聞媒體能準確完整呈現AAPI議題，另僅38%的華裔信任聯邦政府能妥善代表AAPI議題，顯示華裔對相關機構呈現AAPI議題的能力抱持較高疑慮。

此外，整體AAPI對學校教材、博物館及公共敘事是否充分呈現亞太裔貢獻意見分歧，48%認為代表性不足、47%認為足夠；華裔則有60%認為AAPI貢獻「未獲充分呈現」，比率明顯高於平均。

在聯邦移民政策方面，多數AAPI認為收緊移民措施將對社群造成負面影響，其中華裔受訪者對多項移民政策與執法措施的憂慮尤為明顯。

其中對於「限制親屬移民」，有52%的華裔認為會產生負面影響(高於平均)；「頒布旅遊禁令」則有53%的華裔認為會產生負面影響。「修改公民測驗要求」有45%的華裔認為會產生負面影響。「職場、學校或宗教場所之移民執法」則有53%的華裔認為會產生負面影響。

本次調查揭示了全美AAPI社群在經濟與社會層面所面臨的挑戰，但有68%的AAPI人士仍對未來五年的財務狀況與生活水平改善抱持信心。

TAAF執行長Norman Chen表示，AAPI族群常被貼上「模範少數族裔」(Model Minority)標籤，但實際上不同族群面臨的挑戰存在差異，希望透過這項研究，讓地方及全國決策者更清楚了解AAPI社群真正的需求。

7數據看「亞太裔現況」