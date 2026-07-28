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最高法院出生公民權敗訴 川普欲重審 期限已過

記者胡玉立／綜合報導
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支持「出生公民權」的民間團體4月在最高法院前表達意見。(中央社)
支持「出生公民權」的民間團體4月在最高法院前表達意見。(中央社)

川普總統去年上台首日簽署的限制「出生公民權」行政命令，6月30日遭到最高法院以6票對3票推翻後，敗訴的川普政府可在25天內提交重審申請，此期限已於27日晚間到期，但最高法院的電子案卷並未出現此類申請，顯示白宮並未提出重審要求，雖然川普7月8日曾在社媒貼文揚言，「我將立即向最高法院要求重審此案」。

川普當時的貼文還寫道：「如果他們不改變這個完全瘋狂的決定，這種司法不公將會摧毀美國」。

最高法院規定敗訴方可在裁決後25天內申請重審；國家廣播公司(NBC)等媒體報導，即便白宮提案重審，重審申請獲准的可能性微乎其微。

最高法院規定，重審申請須得到「多數大法官投票支持，其其中至少一名大法官先前已同意原裁決」，才會獲准。川普的重審請求需要五票才能通過，其中至少一票須來自投票否決川普行政命令的大法官：羅伯茲(John Roberts)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)、卡根(Elena Kagan)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)或傑克森(Ketanji Brown Jackson)，或來自同意多數裁決結果但不同意其理由的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

法學教授弗拉德克(Stephen Vladeck)指出，自1965年迄今，最高法院從未同意重審已辯論案件裁決。1965年最高法院曾修改其判決，「允許下級法院就最高法院尚未解決的問題進行進一步審理」。更上次最高法院准許重審並推翻先前的裁決，要追溯到1956年。

川普第二任期上任首日頒布的限制出生公民權行政命令，將出生公民權限制在至少需有一位父母是美國公民或永久居民；臨時訪客或非法入境者所生嬰兒，出生時不具有公民權。但憲法第14修正案規定：「凡在美國出生或歸化並受其管轄者，均為美國公民。」

最高法院6月30日推翻了川普限制出生公民權行政命令。五位大法官認為該命令違憲。卡瓦諾同意多數派裁決結果，但不同意其理由；他認為該命令違反一項聯邦法律；該法律措詞與公民權條款幾乎完全相同。

精華 FAQ

  • 因為多數大法官認定該命令違憲，違反憲法第14修正案保障的出生公民權；另有大法官雖同意結果，但認為命令也牴觸相關聯邦法律。

  • 最高法院規定敗訴方可在裁決後25天內申請重審；但這次期限已在27日晚間到期，最高法院電子案卷也未出現相關申請。

  • 重審需多數大法官支持，且至少要有一位曾同意原裁決的大法官加入；法學教授指出，自1965年以來最高法院從未同意重審已辯論案件，前例極少。

川普 出生公民權 白宮

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