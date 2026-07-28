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川普追悼葛蘭姆 各國領袖與華府政要齊聚送別

中央社28日即時報導
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葛蘭姆的靈柩覆蓋著美國國旗，安放在川普與范斯的前排座位附近。(美聯社)
葛蘭姆的靈柩覆蓋著美國國旗，安放在川普與范斯的前排座位附近。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在華盛頓國家大教堂追悼已故參議員葛蘭姆，盛讚他是美國政壇重要支柱；各國領袖與華府政要也出席，彰顯其對烏克蘭與以色列政策的深遠影響。

川普總統今天出席共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆的喪禮，各國領袖與華府政壇重量級人物也齊聚一堂，送別這位對美國的烏克蘭與中東政策影響深遠的鷹派議員。

綜合法新社和路透社報導，川普在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）說，葛蘭姆（Lindsey Graham）是他「珍視的朋友」，也是參院舉足輕重的人物，從南卡羅來納州的小鎮一路崛起，成為「在全球都不容忽視的重要人物」。

川普說：「30多年來，葛蘭姆見證華府大小事，全球任何重大事件，他都有自己的見解。」

葛蘭姆的靈柩覆蓋著美國國旗，安放在川普與副總統范斯（JD Vance）的前排座位附近。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）分別在白宮與川普會晤後出席喪禮，凸顯葛蘭姆長年來一直是華府最積極支持烏克蘭與以色列的人士之一。

此外，共和、民主兩黨國會議員、多數內閣成員、最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），以及葛蘭姆摯友、已故共和黨參議員馬侃（John McCain）的家屬也都出席這場喪禮。

葛蘭姆曾是川普最嚴厲的批評者之一，之後成了川普最堅定的支持者之一。川普追悼這位共和黨同僚時，除了稱他是自己最喜愛的高爾夫球友，更形容他是在華府黨派政治中不可或缺的智囊與知己。

川普說，葛蘭姆是「我們永遠不會忘記的朋友」，他是美國政壇的重要支柱，也是以強硬立場聞名的外交鷹派。

川普打趣說，「他從沒遇過不喜歡的戰爭」，引發現場笑聲，川普接著說，葛蘭姆支持動用軍事力量，「是為了國家利益」。

川普說：「最重要的是，葛蘭姆始終相信美國必須保持強大。他始終堅信，美國運用其力量具有正當性。」

葛蘭姆先是擔任聯邦眾議員，之後在2002年首度當選聯邦參議員，2003年上任，並於2016年短暫角逐總統大位。

葛蘭姆7月11日因心血管疾病相關併發症驟逝，享壽71歲。

川普說，葛蘭姆在「事業巔峰」辭世，而他直到生命最後一刻，仍在從事「他生來就該做的工作」。

葛蘭姆的靈柩預計29日運返南卡羅來納州，並於首府哥倫比亞（Columbia）及他成長的皮肯斯郡（Pickens County）舉行追思活動，之後將長眠故鄉。

各國領袖與華府政壇重量級人物齊聚一堂，送別共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆。(歐新社)
各國領袖與華府政壇重量級人物齊聚一堂，送別共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆。(歐新社)

精華 FAQ

  • 川普稱葛蘭姆是他珍視的朋友，也是參院舉足輕重的人物，從南卡小鎮崛起後成為全球都不容忽視的重要角色，並讚他是華府黨派政治中的智囊與知己。

  • 除川普與副總統范斯外，澤倫斯基、尼坦雅胡、共和與民主兩黨議員、多數內閣成員、最高法院大法官卡瓦諾，以及馬侃家屬都到場致意。

  • 葛蘭姆先任眾議員，2002年當選參議員、2003年上任，2016年曾參選總統；他7月11日辭世，享壽71歲，靈柩將運返南卡並舉行追思後安葬故鄉。

川普 華府 參院

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