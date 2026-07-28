我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

全美卡車司機荒「有車沒人開」 東西岸運費飆破萬元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普政府嚴查商用車輛司機資格後，已衝擊到部分貨運業者，有業者提高待遇也找不到駕...
在川普政府嚴查商用車輛司機資格後，已衝擊到部分貨運業者，有業者提高待遇也找不到駕駛，運費也有調漲。（路透）

隨著各地州政府收緊商業駕照(CDL)資格規定，加上移民政策變化影響，全美貨運業正面臨嚴峻的司機短缺問題。多名卡車業者表示，近來不僅司機招聘困難，運輸成本也明顯上升，部分長途跨州貨運價格甚至接近翻倍，例如洛杉磯賓州單程運費已經突破1萬元，幾乎是疫情期間的高點。

一名在伊州經營卡車運輸公司的業主表示，目前持工作許可(Employment Authorization Document, EAD)者申請或更新CDL資格面臨更多限制。以伊州為例，持工卡的司機已無法更新CDL。

他說，加州近期已有部分駕照降級案例，部分持有CDL但沒有綠卡的司機被要求降為一般駕照，無法繼續從事商業駕駛工作。這些變化讓不少卡車司機選擇離開市場，進一步加劇司機荒。

業者表示，目前卡車運輸業最大的問題不是車輛不足，而是缺少能合法駕駛的司機。

「現在是有車沒有人開。」一名業者說，尤其對擁有多輛卡車的運輸公司而言，影響更為明顯；即使有車輛，也可能因找不到司機而無法營運。

他指出，疫情期間司機短缺曾推高運輸成本，如今市場再次出現類似情況。部分長途運輸價格大幅增加，例如芝加哥到洛杉磯，過去單程約3000元，目前已升至約4400至4500元；而洛杉磯到賓州，過去約單程價格約6000元，目前部分路線已突破1萬元。

在地方運輸(local trucking)方面，司機成本也持續增加。業者表示，過去每哩運價約0.6至0.7元，目前單人駕駛已提高至約0.8至0.85元；雙人司機薪資甚至達到每哩0.9至0.95元。

「司機價格已經接近疫情期間的高點。」業者說，為了維持營運，不少公司只能提高薪資吸引司機，但成本最終也反映在貨運價格上。

儘管伊州沒有提供中文CDL考試服務，但因CDL屬於聯邦核發執照，因此過去不少華人考生因此選擇前往提供中文考試服務的州，例如加州、紐約州及賓州取得CDL資格。

一名司機表示，現在連伊州DMV的卡車考場，在CDL考試前會先與考生交談，確認其英文能力，才准許參與考試。

業界人士表示，對只有一輛卡車的車主而言，若自己駕駛，這波新政策大幅增加了收入；但對擁有多輛車、依靠雇用司機營運的運輸公司而言，衝擊非常大。

目前許多公司即使願意提高薪資，也很難找到司機。卡車運輸業者表示，未來運費可能仍面臨上漲壓力，而司機短缺問題恐怕短期內難以解決。

精華 FAQ

  • 核心問題不是車輛不足，而是合法可駕駛的司機嚴重短缺。因各州收緊CDL規定，加上移民政策變動，許多司機退出市場，導致公司即使有車也無法正常營運。

  • 跨州運費明顯上漲，例如芝加哥到洛杉磯約從3000元升至4400至4500元，洛杉磯到賓州甚至突破1萬元；地方運輸每哩薪資也上調，成本再反映到貨運價格。

  • 伊州已限制持EAD者申請或更新CDL，加州也出現部分持CDL但無綠卡者被降級為一般駕照的情況；這使不少司機無法繼續商業駕駛，進一步加劇人力缺口。

賓州 洛杉磯 伊州

上一則

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

延伸閱讀

維州駕照弊案延燒…紐約州通知重考否則停照 華人司機反彈

維州駕照弊案延燒…紐約州通知重考否則停照 華人司機反彈
紐約州高速公路巴士翻覆 多人受傷就醫 司機為華人

紐約州高速公路巴士翻覆 多人受傷就醫 司機為華人
司機短缺、車量不足… 香港5的士車隊上路1年「流血經營」

司機短缺、車量不足… 香港5的士車隊上路1年「流血經營」

自己開車不如叫車？中國油價上漲 電動計程車車資反降

自己開車不如叫車？中國油價上漲 電動計程車車資反降

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國總統川普。(路透)

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

2026-07-21 10:01
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？