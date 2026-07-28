2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

維吉尼亞州95號州際公路發生重大巴士事故後，後續調查正波及紐約華人商業駕駛(CDL)群體。(路透)

曾赴維吉尼亞 州接受商業駕照(CDL)培訓及道路技能考試的紐約州司機，近日陸續收到紐約州車輛管理局(DMV)通知，被要求重新參加筆試、技能路考及相關附加資格考試，否則商業及普通駕駛資格都可能遭到暫停。

一封日期為7月22日、由受影響司機提供的通知顯示，紐約州DMV通知，已接獲維吉尼亞州通報，稱有合理依據認為，維州 發放商業駕照的行為存在不當之處，收件人須重新參加紐約州的筆試及路考，否則將面臨駕照遭暫停的處分。

雖然紐約州DMV尚未公布受影響的駕駛人數以及涉及駕校等，但知情人士指出，預計將有數千位華人 卡車或公車司機或將受到影響。聯邦部門在調查維州致命巴士事故及另外數起涉及華人商業駕駛的重大車禍時，發現部分肇事司機英語能力不足，進而將調查擴大至相關司機的培訓、路考及商業駕照核發程序。

已經有卡車司機接到CDL必須重考的通知。(讀者提供)

有題綱 華人死記硬背通過考試

一名要求匿名、曾在維州取得商業駕照的紐約華人卡車司機表示，他在2023年6月左右，透過維州7 CDL Driving School完成培訓及路考，目前尚未收到重考通知，但一名當年與他一同考照、50多歲的上海司機，已於25日晚收到通知。「我也擔心之後會不會收到。能開就開，開不了就算了，」他說。

該名司機當時是在維州的7 CDL Driving School接受培訓並完成路考。該校也被認為與維州95號州際公路致命車禍嫌犯董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)的考照過程有關。根據紐約州DMV，董靖生於2024年在維州通過商業駕照道路技能考試，在事故發生後，聯邦汽車運輸安全管理局曾發出傳票，要求調取其入門級駕駛培訓紀錄，以及在調查7 CDL Driving School期間所有與董靖生有關的文件，顯示該校與其商業駕照培訓或考試程序存在直接關聯。

這名司機表示，當年是經表哥介紹，由於當時英語能力有限，他幾乎沒有其他可供選擇的駕校。當時，最困難的是路考中的車輛安全檢查(Pre-Trip Inspection)環節，學員須從車頭到車尾，逐一指出車輛零件並以英文向考官說明其功能及檢查方式。駕校向學員提供了考試的重點與題綱，並將部分英文術語以中文近音標注，讓學員靠「死記硬背」應付考試。

有錢賺 考照方便有利駕校招生

知情人士指出，與紐約州禁止駕校替自己培訓的學員主持CDL技能考試不同，維州允許獲認證的Class A駕校，在學員完成至少160小時培訓後，於核准場地為本校學生主持最終技能的考試。這種由同一機構包辦招生、培訓、提供考試車輛及評核的一條龍模式，雖可縮短考照時間，卻也使培訓收入、考試結果與招生口碑集中於同一駕校。根據維州DMV官網，7 CDL Driving School也是該州認證的第三方考試駕校之一。

上述卡車司機表示，他當年也是在7 CDL Driving School完成了技能考試。據他了解，該校最初由一名「巴基斯坦人」經營，其後再與華人司機圈內被稱為「范老師」的男子合作。這名司機稱，當時為他主持考試的人員包括這位「巴基斯坦駕校校長」、他的弟弟及工作人員。不過，相關人員的正式職務、第三方考官資格及駕校所有權關係，仍有待維州DMV及公司登記文件進一步確認。

介紹所否認跑路「還好好在這」

也有司機指出，凡是透過紐約法拉盛「紅蘋果」介紹所報名、前往維州該駕校考取CDL的學員，近期幾乎都收到相同通知。

「紅蘋果」負責人耿行對此表示，介紹所本身並未收到任何政府部門通知，但確實已有多名學員向她反映收到了重考通知。她說已在近日成立微信群，目前，已有20多名收到通知或擔心受到波及的學員加入，其中也有持C08類工作許可的司機表示，被要求重新參加筆試及路考。耿行還說，將為受影響的自家學員免費開設緊急輔導班，協助準備考試。「事情既然發生了，總要面對。」

談及當初為何將學員介紹至維州考照，耿行表示，紐約商業駕照訓練場地有限，練車及考試排期較長，部分學員一周只能安排一次練車，相較之下，學員可在維州集中接受培訓，通常約一個半月至兩個月便能完成考照程序。

不過，上述華人卡車司機表示，即使採取集中培訓，每名學員每天實際操作的機會仍然有限，包括倒車入庫等基本操控項目，一天最多也只能練習約四次。

對於社群流傳「紅蘋果駕校老闆跑路」的說法，耿行予以否認，「我還好好地在這裡」。她表示，紅蘋果介紹所負責將有意考取CDL的學員介紹至維州駕校，並不直接經營駕駛學校。

目前，Google地圖已將7 CDL Driving School標示為「暫停營業」。截至截稿，維州DMV尚未確認該駕校是否遭勒令停業、暫停第三方考試資格或撤銷駕校執照。