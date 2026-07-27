川普淡化彈藥庫存疑慮 稱對美伊談判有耐心
在美國與伊朗於今天邁入連續停火第3天之際，美國總統川普樂觀看待透過外交協議結束美伊戰爭。另外，川普並未理會外界對美軍歷經5個月戰事後，彈藥庫存下降的疑慮。
法新社報導，川普今天在空軍一號說：「我們有很多彈藥…多到不管發生什麼事，都用不完。」
不過，他也補充說道，希望美軍擁有更多庫存，並抱怨「給了烏克蘭很多（彈藥）」以對抗俄羅斯的入侵。
被問及和平談判是否可能取得進展時，川普告訴媒體：「我很有耐心…我們就看看會發生什麼事。我認為有很大機會，會有一些成果。」
川普接著說：「若沒有，我們就會回到兩天前正在做的事。」
雙方先前為重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運而達成的停火協議破裂，因而重新交火。在美國連續13個晚上空襲伊朗過後，雙方已經連續3天未再交火，替外交斡旋帶來一線希望。
彭博（Bloomberg News）報導，川普今天也在空軍一號上補充說道，他與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）立場「相當接近一致」，但兩人「略有分歧」。
川普也表示，將詢問俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是否提供衛星影像給伊朗，並稱「很快就會知道結果」。他也認為，如果俄國真的在幫助伊朗，也「沒產生多大影響」。
他在空軍一號上表示，美軍有很多彈藥，多到不管發生什麼事都用不完；但也補充希望庫存更多，並抱怨曾提供烏克蘭大量彈藥。 雙方先前因重啟荷莫茲海峽航運的停火協議破裂而再度交火，但在美國連續13個晚上空襲後，雙方已連續3天未再交火。 川普表示自己「很有耐心」，認為談判有很大機會出現成果，若沒有就回到先前的做法；他也說與內唐亞胡立場接近，並將詢問普亭是否協助伊朗。
精華 FAQ
他在空軍一號上表示，美軍有很多彈藥，多到不管發生什麼事都用不完；但也補充希望庫存更多，並抱怨曾提供烏克蘭大量彈藥。
雙方先前因重啟荷莫茲海峽航運的停火協議破裂而再度交火，但在美國連續13個晚上空襲後，雙方已連續3天未再交火。
川普表示自己「很有耐心」，認為談判有很大機會出現成果，若沒有就回到先前的做法；他也說與內唐亞胡立場接近，並將詢問普亭是否協助伊朗。
上一則
美國駐多倫多總領事館 再遭槍擊
下一則