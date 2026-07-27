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川普淡化彈藥庫存疑慮 稱對美伊談判有耐心

中央社／空軍一號機上27日綜合外電報導
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總統川普27日在前往密西根州沃特福德鎮奧克蘭縣國際機場的空軍一號上與記者交談。（...
總統川普27日在前往密西根州沃特福德鎮奧克蘭縣國際機場的空軍一號上與記者交談。（美聯社）

在美國與伊朗於今天邁入連續停火第3天之際，美國總統川普樂觀看待透過外交協議結束美伊戰爭。另外，川普並未理會外界對美軍歷經5個月戰事後，彈藥庫存下降的疑慮。

法新社報導，川普今天在空軍一號說：「我們有很多彈藥…多到不管發生什麼事，都用不完。」

不過，他也補充說道，希望美軍擁有更多庫存，並抱怨「給了烏克蘭很多（彈藥）」以對抗俄羅斯的入侵。

被問及和平談判是否可能取得進展時，川普告訴媒體：「我很有耐心…我們就看看會發生什麼事。我認為有很大機會，會有一些成果。」

川普接著說：「若沒有，我們就會回到兩天前正在做的事。」

雙方先前為重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運而達成的停火協議破裂，因而重新交火。在美國連續13個晚上空襲伊朗過後，雙方已經連續3天未再交火，替外交斡旋帶來一線希望。

彭博（Bloomberg News）報導，川普今天也在空軍一號上補充說道，他與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）立場「相當接近一致」，但兩人「略有分歧」。

川普也表示，將詢問俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是否提供衛星影像給伊朗，並稱「很快就會知道結果」。他也認為，如果俄國真的在幫助伊朗，也「沒產生多大影響」。

精華 FAQ

  • 他在空軍一號上表示，美軍有很多彈藥，多到不管發生什麼事都用不完；但也補充希望庫存更多，並抱怨曾提供烏克蘭大量彈藥。

  • 雙方先前因重啟荷莫茲海峽航運的停火協議破裂而再度交火，但在美國連續13個晚上空襲後，雙方已連續3天未再交火。

  • 川普表示自己「很有耐心」，認為談判有很大機會出現成果，若沒有就回到先前的做法；他也說與內唐亞胡立場接近，並將詢問普亭是否協助伊朗。

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