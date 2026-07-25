10萬H-1B簽證費維持暫停執行 聯邦法院駁回川普政府上訴

川普政府擬對H-1B簽證申請者加收10萬元簽證費，上訴法院也駁回。圖為北京美國大使館外排隊辦理簽證的隊伍。(美聯社)

聯邦第一巡迴上訴法院(1st U.S. Circuit Court of Appeals)24日做出重大裁決，駁回川普 政府暫停執行下級法院命令的請求，拒絕允許行政部門對新簽發H-1B簽證徵收10萬元費用。這項裁決使川普企圖大幅提高企業聘用外籍高科技人才成本的限制，在法庭訴訟中再次遭遇嚴重挫敗。

路透報導，位於波士頓 的聯邦第一巡迴上訴法院拒絕暫停下級法院法官6月8日的裁決。該訴訟源於20名民主黨州檢察長聯合提告，下級法院法官先前認定這項10萬元費用為從未授權的非法稅收。

川普宣布徵收新費用時表示，H-1B計畫「已被蓄意利用，以低薪、低技能勞動力取代而非補充美國工人」。不過，該政策並不適用於持學生簽證 在美的外國公民，而這些學生通常占新簽證獲得者的最大比例。自實施以來，極少有雇主繳納此費用。

商業內幕(Business Insider)報導，上訴法院合議庭表示，政府未能證明上訴有勝算，也無法說服法庭總統具備單方面開徵新費用的權限。這項裁決維持波士頓聯邦區域法院法官索羅金(Leo Sorokin)6月的原判，索羅金當時直言，「無論名稱為何，10萬元付款的實質與應用都表明它是一項稅收。」而課稅權限依法屬於國會，非總統職權。

弗拉戈門(Fragomen)法律事務所移民政策律師韓特(Brian Hunt)表示，由於多數美國雇主招聘的H-1B簽證員工原本已在美國境內，因此裁決影響的具體人數尚難確定。但他強調，考慮到10萬元的高額費用，先前有部分原本面臨工作邀約(Job offer)取消的外籍員工，如今終於能夠順利取得簽證。

H-1B簽證每年核發約6萬5000張普通配額，並額外提供2萬張給高學位申請者，是科技公司海外徵才的核心管道。在川普推出新規前，雇主申請相關費用僅約2000元至5000元。法庭文件顯示，費用暴漲導致申請需求大減，公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services)截至今年2月中旬僅收到極少數新費用的繳納登記。